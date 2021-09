Ndrangheta, senatore di Forza Italia Siclari condannato a 5 anni e 4 mesi

REGGIO CALABRIA – Il senatore Marco Siclari (FI) è stato condannato a 5 anni e 4 mesi dal Tribunale di Reggio Calabria a conclusione del processo, con rito abbreviato, Eyphemos scaturito dall’indagine relativa alle consorterie ndranghetiste operanti in Aspromonte. Il pronunciamento è stato emesso dalla gup Maria Rosa Barbieri.

La procura per il senatore azzurro aveva chiesto 4 anni.

Il processo ha coinvolto 23 persone, tra questi i presunti vertici e affiliati alle cosche aspromontane, tra cui Cosimo Alvaro condannato a 17 anni e 9 mesi, politici e altri soggetti.

L’inchiesta Eyphemos, conclusa nel mese di febbraio del 2020 ha evidenziato i presunti legami tra ndrangheta e la politica. Per la Procura reggina Siclari nel 2018 avrebbe beneficiato di uno scambio di utilità in termini elettorali con la cosca Alvaro.