Tg Cultura, edizione del 28 luglio 2022

TORNA ALLA LUCE L’ANTICA AGORÀ DI SELINUNTE, 33MILA MQ

L’agorà più grande del mondo, quasi 33mila metri quadrati, è ritornata alla luce a Selinunte, dove finalmente è stata delineata secondo le indicazioni degli archeologi. E sono balzati fuori anche gioielli e amuleti, e uno stampo che ha una storia a sé visto che è la seconda parte di un manufatto già scoperto dieci anni fa e che così ritorna perfettamente integro. A cosa serviva? Forse uno scettro, forse un oggetto rituale. Lo sta studiando Clemente Marconi, alla guida di una missione che vede insieme l’Institute of Fine Arts della New York University e l’Università degli Studi di Milano in collaborazione con l’Istituto Archeologico Germanico.

DA ‘BLONDE’ A 5 FILM ITALIANI: ECCO IL PROGRAMMA DI VENEZIA 79

Svelato il programma della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che dal 31 agosto al 10 settembre porterà al Lido star internazionali e pellicole attesissime. Tra tutte, ‘White Noise’ di Noah Baumbach e ‘Blonde’ di Andrew Dominik, con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe. Cinque gli italiani in concorso, da ‘Il signore delle formiche’ di Gianni Amelio a L’immensità’ di Emanuele Crialese, poi ‘Bones and All’ di Luca Guadagnino, ‘Chiara’ di Susanna Nicchiarelli, che porta a Venezia79 un ritratto su Santa Chiara, e infine ‘Monica’ di Andrea Pallaoro.

TORNA CAPALBIO LIBRI, LA 16ESIMA EDIZIONE DAL 1 AL 7 AGOSTO

Tutto pronto per la nuova stagione di Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere diventato tra i punti di riferimento delle manifestazioni letterarie estive e centrato sulla condivisione della lettura come strumento di crescita. La XVI edizione si terrà dall’1 al 7 agosto nella nuova e iconica location dell’Anfiteatro del Leccio. Anticipato da tre appuntamenti fuori rassegna con protagonisti Dacia Maraini, Sergio Rizzo e Lucrezia Lante Della Rovere, il programma di Capalbio Libri sarà denso di nomi prestigiosi dell’ambito della saggistica, della narrativa e del giornalismo contemporaneo.

AD AMANTEA LA X EDIZIONE DI LA GUARIMBA FILM FESTIVAL

Per il decimo anno consecutivo, un piccolo centro della costa tirrenica calabrese, Amantea, ospiterà il più grande festival del cortometraggio in Italia. In programma dal 7 al 12 agosto, l’evento aprirà con l’omaggio a Hans Zimmer dell’Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea, seguito dal trailer della selezione ufficiale con la band ucraina Okean Elzy. Saranno proiettati 163 cortometraggi provenienti da 54 Paesi di tutti i continenti e i film in concorso saranno suddivisi nelle sezioni Fiction, Animazione, Documentario, Videoclip e Insomnia – Film Sperimentali.

