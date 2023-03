A Napoli una targa per Mario Paciolla: “Parte della storia pubblica della città”

ROMA – Una targa in ricordo di Mario Paciolla, il cooperante napoletano trovato senza vita in Colombia nel 2020, è stata scoperta questa mattina – alla presenza della vicesindaca Laura Lieto e dei genitori di Mario – in via Francesco dell’Erba, nei giardini di via Montedonzelli.



“Con l’apposizione della targa in questo giardino di via Francesco dell’Erba – ha sottolineato Lieto -, Mario Paciolla diventa parte della storia pubblica della nostra città. Si tratta di un piccolo gesto per un presidio di verità e giustizia per Mario nel giorno del suo compleanno”.





LEGGI ANCHE: A Napoli flashmob per la verità su Mario Paciolla. Fnsi: “Nessuno crede al suicidio”

Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, la presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino, il segretario di PER le Persone e la Comunità Giuseppe Irace, promotore dell’apposizione della targa, Désirée Klain, portavoce di Articolo21 Campania, e il consigliere comunale Sergio D’Angelo.

LEGGI ANCHE: A Napoli un murale ricorda Mario Paciolla, de Magistris: “Una vita spesa per i diritti”