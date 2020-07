Napoli ricorda Mario Paciolla

NAPOLI – Si svolgera’ oggi, 30 luglio, alle 21:30 nella Villa Comunale di Napoli, nei pressi della Casina Pompeiana, la cerimonia per ricordare pubblicamente Mario Paciolla. Sara’ l’occasione, scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook “Giustizia per Mario Paciolla“, per chiedere giustizia e dare l’ultimo saluto ad un figlio di Napoli.

LEGGI ANCHE: Colombia, Mario Paciolla è morto in un Paese senza pace

“Mario Paciolla – si legge -, napoletano di 33 anni, era in Colombia a lavorare per l’Onu quando il 15 luglio alle 19:40 italiane un avvocato dal sud America chiama la famiglia: “Vostro figlio e’ stato trovato senza vita”. Ci sono ancora molte dinamiche da dover chiarire sul ritrovamento del corpo senza vita di Mario, e troppe domande a cui non abbiamo avuto ancora risposta”.

LEGGI ANCHE: La salma di Mario Paciolla rientra in Italia, Di Maio: “Vicenda poco chiara, vogliamo verità”

All’evento, organizzato dagli amici e dai familiari di Mario, saranno presenti le istituzioni e diversi artisti. Per partecipare e’ necessaria, nel rispetto delle norme anti covid, la registrazione attraverso il modulo scaricabile al link https://forms.gle/z9CxE2JN4mycqQ3Y8.