Allarme siccità in Basilicata, a metà marzo tavolo tecnico per assicurare l’acqua agli agricoltori

POTENZA – Sarà riconvocato a metà marzo il tavolo tra l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, l’amministratore unico del Consorzio di bonifica della Basilicata, Giuseppe Musacchio, i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri) istituito per assicurare l’erogazione dell’acqua agli agricoltori e fronteggiare il lungo periodo di siccità.

Assente oggi al tavolo di monitoraggio permanente sulla crisi idrica, l’Eipli. A destare preoccupazione, è emerso all’incontro, soprattutto la diga del Pertusillo e quella di Monte Cotugno. “Ci vuole un grande senso di responsabilità da parte di tutti – ha affermato l’assessore Fanelli –

La questione è e sarà monitorata costantemente e stiamo mettendo in essere azioni per un piano irriguo rispondente ai fabbisogni delle nostre imprese e per affrontare la prossima stagione in maniera rassicurante”.

Il Consorzio di bonifica ha fatto sapere che a breve sarà attivo un sistema informatizzato per la segnalazione degli scoppi e delle perdite da parte di consorziati e privati cittadini tramite un’app in modo da intervenire prontamente riducendo i tempi per la chiusura dei tratti di rete interessati dalla rottura e conseguentemente quelli per la manutenzione.

La segnalazione agli utenti interessati scatterà tramite telegram e verrà notificato un messaggio con i tempi stimati per il ripristino. Il sistema permetterà di ridurre le perdite stimate che si aggirano nella misura del trenta per cento.