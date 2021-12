Lazio in giallo dopo Capodanno. D’Amato: “Lo abbiamo scelto noi”

ROMA – “Dopo Capodanno il Lazio potrebbe andare in zona gialla. E se così non sarà perché non verrà sforato il terzo parametro, allora decideremo da noi di passare in questa fascia. Per dare un sussulto di attenzione verso le regole, che non tutti stanno rispettando”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in un’intervista sul Corriere della Sera.

L’obbligo delle mascherine che nel Lazio è già in voga sembra essere rispettato da pochi. “Proprio per questo sceglieremo di andare in giallo. Bisogna ricordare che è importante l’uso dei dispositivi di protezione – ha aggiunto D’Amato – Meglio se si utilizza una Ffp2, specie nei luoghi chiusi perché possiede elementi filtranti maggiori rispetto alle chirurgiche. E per fermare la variante Omicron funziona di più”.