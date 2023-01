Giarrusso nel Pd, D’Amato: “Può essere segnale utile per il voto disgiunto in Lazio”

ROMA – “Il nostro è un grande partito, aperto a tutti”. Può essere anche un segnale utile per un voto disgiunto nel Lazio, che è una cosa importante per non far tornare queste destre al governo della Regione”. Ha risposto così il candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato, interpellato dai giornalisti in merito all’entrata nel Partito democratico dell’europarlamentare Dino Giarrusso, ex esponente del Movimento 5 Stelle ed ex ‘Iena’, a margine delll’evento ‘Uniti per D’Amato Presidente. La forza dei risultati’, che si è svolto oggi a Roma presso il Centro Congresso Frentani.

Il candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, ha avuto invece parole abbastanza fredde per Giarrusso: ha ricordato infatti che se è vero che le porte del Partito democratico “sono aperte”, l’ex M5s Dino Giarrusso deve però prima “fare le scuse” alle persone che ha offeso, a partire da Roberta Pinotti.

