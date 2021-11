Covid, aumentano i ricoveri in terapia intensiva. I decessi sono 90

ROMA – Sono 12.877 i nuovi casi di positività al Covid-19 e 90 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Dall’inizio della pandemia sono 4.982.022 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 si contano 133.627 vittime. Sono in tutto 4.682.318 le persone guarite o dimesse, mentre quelle attualmente positive sono in tutto 178.946, pari a +6.328 rispetto a ieri.



Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 596.898 i tamponi totali processati. Il tasso di positività scende al 2,2% (-0,3%). Sul fronte del sistema sanitario aumentano sia le terapie intensive (+18) che i ricoveri in area medica (+78).