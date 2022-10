Tg Politico Parlamentare, edizione del 27 ottobre 2022

BCE: TASSI ANCORA SU DELLO 0,75%

La Banca centrale europea aumenta ancora i tassi di interesse. La riunione del Consiglio direttivo di Francoforte ha stabilito un rialzo dello 0,75%, e la Bce annuncia che nelle prossime riunioni i tassi saliranno ancora. Una decisione che va a impattare sulle rate dei mutui già alte. L’inflazione in Europa è ampiamente sopra il target del 2% e resterà elevata ancora a lungo, prevede la Banca centrale. Se il programma di acquisto dei titoli per il momento prosegue, la presidente Christine Lagarde annuncia una stretta sui maxi prestiti alle banche a lungo termine, e una discussione che verrà fatta a dicembre per ridiscutere i principi del Quantitative easing. L’economia è in frenata, aggiunge, i governi devono attuare politiche per ridurre il debito pubblico e riforme strutturali per potenziare la crescita.

URSO: GOVERNO NON FARÀ SCOSTAMENTO DI BILANCIO

Il primo provvedimento del nuovo governo sarà un pacchetto di misure contro i rincari energetici per aiutare famiglie e aziende alle prese con bollette alle stelle. “Non faremo uno scostamento di bilancio”, ribadisce il ministro Adolfo Urso, titolare dell’ex dicastero dello Sviluppo economico che ha assunto il nome di Imprese e Made in Italy. Come già annunciato dalla premier Giorgia Meloni, Urso conferma che risorse aggiuntive per finanziare gli aiuti potrebbero arrivare dalla riscrittura della norma che prevede un’imposta sugli extra profitti dei grandi gruppi dell’energia. Intanto, il governo è al lavoro anche sulla giustizia, e il neo Guardasigilli Carlo Nordio sottolinea che l’emergenza carceri è la sua priorità.

CINQUE MILIONI DI PENSIONATI NON ARRIVANO A MILLE EURO

Quasi 5 milioni e mezzo di pensionati prendono meno di mille euro al mese. Si tratta di un terzo dei 16 milioni di persone che percepiscono un assegno dall’Inps. Sono le donne ad essere le più penalizzate dal punto di vista previdenziale: oltre tre milioni di loro ricevono meno di mille euro al mese, a cui vanno aggiunti altri due milioni di lavoratrici femminili in pensione che non arrivano ai mille e cinquecento euro. L’anno prossimo gli assegni otterranno una revisione all’insù grazie all’adeguamento dell’inflazione, che però resta stabilmente alta, un problema che mette sempre più a rischio il potere d’acquisto delle fasce deboli.

COVID, MENO CASI NEL MONDO MA IN ITALIA PIÙ MORTI

Il numero di nuovi casi di Covid nel mondo continua a scendere. Secondo l’aggiornamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la settimana scorsa i contagi e i decessi sono calati del 15%. Diversi, invece, i dati dell’Italia, dove negli ultimi sette giorni si è registrato un calo del 12% dei contagi, ma le vittime del virus sono aumentate del 23%. La Fondazione Gimbe segnala un andamento stabile per quanto riguarda i ricoveri, mentre la presenza di pazienti nelle terapie intensive è in discesa. L’allarme, piuttosto, la Fondazione Gimbe lo lancia sui vaccini: sono sette milioni gli italiani che non si sono ancora vaccinati e altrettanti sono senza la terza dose.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it