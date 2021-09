Bologna, trova un’auto davanti al suo passo carraio: 80enne imbraccia il fucile

BOLOGNA – Infuriato per aver trovato un’automobile parcheggiata davanti al passo carraio di casa sua, e visto che gli impediva di partire, è uscito in strada con un fucile. Per sua sfortuna, la prima persona che lo ha notato era un poliziotto fuori servizio, e per l’uomo, un anziano di quasi 80 anni, è scattata la denuncia per procurato allarme, porto abusivo e omessa custodia di armi.

L’episodio, fa sapere la Questura di Bologna, è avvenuto intorno alle 19 di ieri in via Battindarno. Quando l’agente fuori servizio ha visto che l’uomo, che sembrava piuttosto agitato, imbracciava l’arma, si è avvicinato a lui e si è fatto consegnare il fucile, chiamando poi il 113. Sul posto sono quindi giunte tre volanti, e ricostruendo l’accaduto i poliziotti hanno scoperto che “poco prima l’anziano, che risiede in zona, intendeva uscire in auto dal proprio domicilio”, ma avendo trovato un un’altra auto parcheggiata davanti al passo carraio che gli impediva l’uscita “aveva impugnato, impulsivamente e a scopo dimostrativo, il fucile, regolarmente detenuto, aggirandosi in strada“. I poliziotti, a quel punto, hanno preso l’arma, che era scarica, e hanno denunciato l’uomo.