Provenzano: “L’ordinanza di Musumeci sui migranti? Farlocca”

ROMA – “Nei giorni in cui montava la polemica sui migranti a Lampedusa, i contagiati nell’hotspot erano molto meno rispetto a quelli del Billionaire. Quella del governatore Musumeci e’ un’ordinanza farlocca che non ha avuto nessun effetto se non quello di scatenare il sindacato dei prefetti che hanno preteso chiarezza sui vari ruoli istituzionali”. Cosi’ il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ai microfoni di Agora’ su Rai3.

“Inviterei chi di dovere piuttosto ad assicurare il numero di tamponi adeguati alla popolazione siciliana, ad assicurare il distanziamento nel trasporto pubblico e ad adeguarsi alle linee guida nazionali sulla sicurezza come non e’ stato fatto fino ad oggi. Spero infine- ha concluso Provenzano- che questa polemica strumentale alla campagna elettorale di Salvini si sia chiusa“.