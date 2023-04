Tg Cultura, edizione del 27 aprile 2023

THE HOLLYWOOD REPORTER ARRIVA A ROMA

The Hollywood Reporter ha aperto la sua sede europea a Roma, per raccontare il cinema, la serialità e tutta l’industria in un mercato sempre più globale capace di trasformare realtà locali in protagoniste. Sotto la guida di Concita De Gregorio, sono stati lanciati il sito web, online dal 21 aprile, e una rivista cartacea che debutterà in autunno. L’evento a Palazzo Brancaccio, nel quartiere Esquilino, alla presenza di tantissimi ospiti, non solo del mondo dello spettacolo. “Thr arriva a Roma- ha spiegato la direttrice- per promuovere la qualità e la creatività italiana in tutto il mondo, senza vincoli, intercettando i cambiamenti culturali e sociali”.

AL VIA IL BAROCK FESTIVAL A PIAZZA ARMERINA

Il Comune di Piazza Armerina, in Sicilia, apre le porte al ‘BaRock Festival’. Tre giorni, dal 28 al 30 aprile, di concerti e performance nelle strade e nelle piazze più significative della città. Obiettivo far dialogare due mondi espressivi apparentemente distanti come il barocco e il rock. In cartellone anche ospiti come Morgan e Le Vibrazioni. Per il ‘BaRock Festival’ sono state realizzate le installazioni luminose ‘Luci d’artista’, con cui giovani provenienti dalle Accademie di Belle Arti italiane e Centri di Alta formazione artistica accenderanno i riflettori in luoghi abbandonati, creando così occasioni di interconnessione tra patrimoni artistici del passato ed espressioni della contemporaneità.

A NAPOLI DAL 28 APRILE TORNA IL COMICON

Torna dal 28 aprile all’1 maggio il Comicon Napoli, il Salone Internazionale del Fumetto in programma alla Mostra d’Oltremare. Giorgio Cavazzano sarà il magister di questa edizione 2023, mentre tra i tanti ospiti stranieri ecco il fumettista e direttore creativo di DC, Jim Lee, il candidato agli Eisner Awards, Daniel Warren Johnson, e l’illustratore del New York Times, Brecht Vandenbroucke. Tra gli italiani invece il disegnatore Marvel e DC, Simone Bianchi, e poi Sio, Dado, Fraffrog e Keison. Il quartetto presenterà al pubblico la Gigaciao, nuova casa editrice, studio creativo, grafico e di animazione ma anche potenziale punto di riferimento per il marketing web e la promozione di aziende.

STEFANO BOLLANI A BOLOGNA CON IL SUO ‘PIANO SOLO’

Il 2 maggio, al Teatro Auditorium Manzoni, Stefano Bollani è ospite della rassegna ‘Grandi Interpreti’ di Bologna Festival. ‘Piano solo’ è il titolo del suo recital: un viaggio tra i tasti del pianoforte che si rinnova ogni sera. La musica di Bollani non conosce confini, sconfessa i generi e si nutre di quei momenti magici con artisti straordinari che il pianista ha incontrato sui palchi di tutto il mondo nel corso di una carriera che lo ha visto collaborare con i maggiori jazzisti e, in ambito classico, con direttori come Riccardo Chailly, Zubin Mehta, Daniel Harding, Antonio Pappano e Kristjan Järvi.