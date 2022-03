Torna la Reine blanche a Valtournenche, marchiata Red Bull

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Valtournenche (Aosta), 27 mar. – La Reine blanche, gara di gigante a squadre che per consuetudine chiude la stagione dello sci di Valtourenche, torna quest’anno con una formula rinnovata e il supporto del colosso Red Bull. La competizione funziona così: si parte in gruppo e di corsa, si percorrono le poche decine di metri che separano la partenza e l’inizio della pista, si sale sugli sci o sulla tavola da snowboard e si sfreccia a valle. L’appuntamento è sabato 9 aprile al colle Superiore delle Cime Bianche, punto sommitale dei comprensori di Valtournenche e Breuil-Cervinia, alle 17.15.



Il ritrovo è alle 16.30. Alle 16.45 si terrà un briefing tecnico; alle 17.15 la partenza in linea, con arrivo alla Salette con musica e festa. La quota di iscrizione è di 15 euro a persona; le iscrizioni apriranno a breve. Non è compreso lo skipass giornaliero di Valtournenche, che costerà per i soli iscritti 25 euro. L’età minima per partecipare è di 16 anni.