Fiera Sant’Orso ad Aosta il 2 e il 3 aprile

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 27 mar. – “Non ci sarà ancora un liberi tutti, ma una normalità che proveremo a riprenderci”. Lo dice il presidente della Regione, Erik Lavevaz, presentando la 1022esima edizione della Fiera di Sant’Orso, Millenaria dell’artigianato valdostano che tornerà dopo un anno di assenza e un rinvio rispetto alle date canoniche del 30 e del 31 gennaio, i prossimi sabato 2 e domenica 3 aprile ad Aosta. La Fiera cadrà nei primi giorni dopo la fine dello stato d’emergenza per il Covid-19, ma non si sa ancora se sarà una Sant’Orso con o senza mascherine: “Sono in fase di definizione i protocolli, c’è stato un incontro con il governo sugli aspetti sanitari” spiega Lavevaz.



La Fiera è stata presentata in una “conferenza stampa un po’ sui generis, siamo in maglietta, di solito venivamo con il giaccone” spiega Lavevaz. Il rinvio è stata una scelta: “A dicembre, fare proiezioni sanitarie per fine gennaio era impossibile, la sfera di cristallo non ce l’abbiamo. La soluzione più semplice era di dire ‘la fiera non si fa’, invece abbiamo provato a dire ‘si riparte, si ridà la voce ai nostri artigiani'”. Per Lavevaz, la Fiera primaverile sarà “un momento di ripartenza per i nostri artigiani, ma non solo. Avranno la possibilità di rimettere in piazza il loro sapere, ma sarà momento di ripartenza per tutta la Valle”.