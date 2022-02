Area megalitica Aosta chiusa 2 mesi per completamento lavori

ROMA – È la seconda chiusura in pochi mesi. L’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta, rimarrà chiusa da martedì 1 marzo a martedì 17 maggio per consentire i lavori del secondo lotto di allestimento, che amplierà il percorso di visita. Gli interventi rifaranno del tutto il sistema di accesso, che sarà spostato sotto la pensilina all’incrocio tra corso Saint-Martin e via Italo Mus, con un avvicinamento “più scenografico in grado di migliorare l’approccio al sito archeologico tanto da un punto di vista visivo quanto emozionale”, si legge in una nota dell’assessorato ai Beni culturali e al Turismo della Regione Valle d’Aosta.

“L’impegno dedicato agli aspetti museografici si rivela fondamentale per garantire una fruizione del sito e dell’annesso museo che sia non solo corretta nella consequenzialità narrativo-espositiva dei contenuti storico-scientifici, ma anche accessibile, agile e appagante”, conclude l’amministrazione regionale.