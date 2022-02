Vda cerca operatori per ‘Discover Italy’: scadenza 28 febbraio

AOSTA – La Chambre Valdôtaine, Camera di commercio della Valle d’Aosta, e l’assessorato ai Beni culturali e al Turismo della Regione Valle d’Aosta organizzano la partecipazione della regione a ‘Discover Italy 2022‘, evento dedicato al turismo che si terrà a Sestri Levante, in provincia di Genova, giovedì 7 e venerdì 8 aprile. In occasione della manifestazione, oltre all’organizzazione della partecipazione degli operatori valdostani al seminario B2b del 7 aprile con i buyer esteri, sarà acquistata una postazione istituzionale per le due giornate, con l’obiettivo di presentare ai buyer sia stranieri, sia italiani la destinazione Valle d’Aosta nel suo complesso.

È prevista l’organizzazione, in accordo e in collaborazione con gli operatori valdostani che si iscriveranno al seminario, di un educational tour nei giorni immediatamente successivi alla fiera di Sestri, destinato a cinque buyer stranieri selezionati tra quelli presenti a ‘Discover Italy’. Sono ammessi a partecipare, a un costo abbattuto del 50% da parte della Chambre Valdôtaine, un massimo di sette operatori valdostani delle categorie tour operator di incoming, aggregazioni di operatori turistici (come consorzi turistici o reti di imprese), singole aziende ricettive, gestori di attrattori turistici.

Gli operatori interessati a partecipare dovranno inviare il modulo di partecipazione disponibile sul sito internet www.ao.camcom.it a partire dalle 9 di lunedì fino alle 12 di lunedì 28 febbraio. Le domande pervenute fuori dai termini non saranno prese in considerazione.