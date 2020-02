Studenti Erasmus italiani ‘bloccati all’estero: “Non potete venire a lezione”

BOLOGNA – “Venite da una Università italiana, non potete frequentare le lezioni“. Sta capitando a diversi studenti Erasmus in scambio di studio all’estero. Almeno una decina, pare, i casi all’Università di Bologna. Ne parla oggi il rettore dell’Alma mater Francesco Ubertini, durante una conferenza stampa.

“Ci sono alcuni casi di studenti in scambio invitati a mettersi in quarantena volontaria perchè vengono dall’Italia”. Un fenomeno che si verifica in “diversi paesi” e “a macchia di leopardo” tra le Università partner di Bologna, tanto che il rettore sottolinea diversità di ‘trattamento’ tra Atenei dello stesso paese. In ogni caso l’Ateneo bolognese sta chiedendo chiarimenti per tutti questi episodi. “Siamo intervenuti chiedendo in base a quale ordinanza le università hanno fatto queste richieste”, precisa Ubertini.