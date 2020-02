Fontana si mette in quarantena, mascherina in diretta. Gli utenti: “Ridicolo, basta allarmismo”

MILANO – Una stretta collaboratrice del presidente lombardo Attilio Fontana è risultata positiva al coronavirus, e il governatore, pur avendo fatto le analisi e non avendo alcuna positività al virus, vivrà in isolamento per circa due settimane. Lo ha annunciato lo stesso Fontana in una diretta Facebook, in cui ha indossato anche una mascherina.

L’annuncio, ovviamente, non è passato inosservato. In poche ore #Fontana è diventato l’hashtag più dibattuto su Twitter. Gli utenti non hanno dubbi: quello del governatore lombardo è un gesto sbagliato. Non solo le mascherine non servono alle persone sane, gli ricordano, ma il messaggio che manda è di allarmismo e può danneggiare l’economia.

“Da ieri protocollo prevede: “Tampone solo a chi ha sintomi” È noto che: “La mascherina non serve, la usi solo chi ha sintomi” Lui non ha sintomi, fa tampone comunque, va in isolamento con mascherina errata (per non contagiare la cam?), posta dal suo ufficio su Fb Circo #Fontana”, scrive un utente.

“Una immagine che da sola può valere 1 punto di PIL IN MENO“, “Il paziente zero della nostra recessione, ricordatevi di questa foto quando i vostri clienti annulleranno appuntamenti/visite/viaggi e quando non vi faranno sbarcare all’estero”, i messaggi che puntano sul danno economico.

“Ora tutti a meravigliarsi di #Fontana e della sua totale inadeguatezza. Ma invece prima com’era? Vi siete scordati che era quello che parlava di razza bianca?“, ricorda un altro.

“#Fontana libero di mettersi in quarantena come e quando vuole da privato cittadino ma non di performare certe sceneggiate indegne per un governatore di regione. Mi domando a che pro (4 miserabili voti ?) e il costo diretto e indiretto per l’economia lombarda di certi esempi”.

“Il governatore Attilio #Fontana riesce in un solo video ad evitare di contagiare il suo computer mettendosi la Mascherina e contemporaneamente a rendersi ridicolo davanti al mondo”, gli rimproverano.

