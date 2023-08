A Sondrio un uomo aggredisce i Carabinieri e la loro auto: arrestato

BOLOGNA – Un’auto dei Carabinieri è stata presa di mira, questa mattina all’alba in Valtellina, da un uomo fuori controllo che ha cominciato a riempirla di pugni e a scuoterla. Il video, girato da un automobilista di passaggio, è diventato virale in queste ore ed è stato condiviso sui social anche dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, che ha espresso un messaggio di solidarietà ai militari aggrediti. Stando a quanto si legge in rete, i Carabinieri che sono stati aggrediti si erano fermati perchè avevano visto un’auto ferma in mezzo alla carreggiata. L’auto era la sua ma l’uomo, in preda a un raptus, li ha aggrediti: nel video si vede la furia dell’uomo che si abbatte contro l’auto (dentro cui i Carabinieri sono ormai asserragliati), con pugni al cofano e scossoni. L’uomo, un 32enne macedone, è stato poi arrestato: l’episodio è accaduto intorno alle 6.30 di giovedì 3 agosto,a Berbenno di Valtellina, in località Case Rossi.

Questo il messaggio di Fontana sui social: “La scena di inaudita violenza, questa mattina lungo la SS38 a Berbenno di Valtellina. Botte e sassi contro i carabinieri che si erano fermati per prestare aiuto all’uomo con la macchina ferma. La nostra solidarietà ai due agenti che con professionalità hanno immediatamente arrestato l’uomo”.