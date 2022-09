Ilaria Cucchi: “Torno in Senato ma stavolta da senatrice, Stefano sarà con me”

ROMA – Con 437 sezioni scrutinate su 958 a Firenze Ilaria Cucchi, candidata all’uninominale Senato a un passo dalla vittoria: per lei al momento ci sono 93.625 pari al 40,75%, mentre la candidata del centrodestra Federica Picchi è molto indietro con 66.423 voti pari al 28,91%.

“Era il 3 novembre 2009. Mi trovavo in Senato per ascoltare il ministro Alfano che era stato chiamato a riferire su come e perchè fosse morto Stefano Cucchi, quando era in stato di arresto, nelle mani dello Stato. Momenti terribili”, scrive Ilaria Cucchi lo scrive su Facebook.

E prosegue: “Ora tornerò lì da senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me. So che è fiero di me e che mi sta dicendo che dovrò mantenere le promesse fatte a coloro che hanno avuto fiducia in me. Dovrò continuare ad essere la voce degli ultimi. Siamo Umanità in marcia”.

