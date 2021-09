Tennis, a ottobre in Vda c’è il ‘Ladies Open’

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Courmayeur (Aosta), 26 set. – Un montepremi di 235.238 dollari, 32 giocatrici impegnate nel tabellone principale, nove giorni di gioco (comprese le qualificazioni), più di 600 operatori impegnati nell’organizzazione e un costo complessivo per l’evento di un milione di euro. Sono i numeri del Courmayeur Ladies Open di tennis, torneo del circuito Wta 250, che riporta il grande circuito femminile ai piedi del Monte Bianco, sul cemento indoor del Forum di Dolonne, dopo quasi 30 anni dall’ultimo torneo in Italia su questa superficie. Il torneo si giocherà dal 23 al 31 ottobre, giorno della finale. “L’appuntamento è di richiamo internazionale perché si tratta di un Wta 250 cruciale, poiché si giocherà nell’ultima settimana prima delle Finals- ha spiegato Carlo Alagna, direttore del torneo- Saranno assegnate tre wild card, per le quali siamo in contatto diretto con la Federazione italiana tennis”. Saranno preparati 4 campi, dei quali uno nuovo, con nuove superfici perché quella esistente era ritenuta troppo veloce.