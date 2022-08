Angola, alle elezioni il Mpla si riconferma alla guida, ma con uno stretto margine

ROMA – Il Movimento Popular de Libertação de Angola (Mpla), il partito che governa il Paese africano dall’anno dell’indipendenza, proclamata nel 1975 dal Portogallo, si riconferma alla guida dell’Angola ma lo fa con il margine più ristretto di sempre: è quanto è emerso dai risultati delle elezioni generali divulgati dalla Comissão Nacional Eleitoral (Cne) con oltre il 97 per cento dei seggi scrutinati.

L’Mpla, secondo quanto rilevato dal Cne, ha ottenuto il 51 per cento dei voti. L’União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita), ex gruppo guerrigliero rivale dell’Mpla convertito in partito politico al termine di una lunga guerra civile, conclusasi nel 2002, ha raggiunto invece il 44 per cento delle preferenze. Il presidente João Lourenço, che non ha commentato i risultati, si riconferma quindi per un secondo mandato. Il leader di Unita Adalberto Costa Júnior invece, ha pubblicato su Facebook un’immagine dove campeggia una grande scritta-appello che recita: “Non lasciare che rubino la speranza agli angolani”.

Il partito all’opposizione, tradizionale secondo polo della politica angolana post-indipendenza, non ha riconosciuto i risultati del Cne, chiamando in causa anche conteggi paralleli di organizzazioni della società civile che mostrano percentuali differenti, compreso uno scenario in cui l’Unita è il primo partito. Uno dei dirigenti della formazione avversaria dell’Mpla, Ruben Sicato, ha affermato che è comunque necessario “un atteggiamento responsabile” e che prima di fare qualsiasi azione “bisogna attendere i verbali”. Anche secondo i risultati ufficiali l’Unita ha ottenuto le sue migliori percentuali da quanto i cittadini angolani vanno a votare, ovvero dal 1992. Il principale partito di opposizione ha ottenuto una vittoria con ampio margine anche nella capitale Luanda.

