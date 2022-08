Brescia, lunedì 5 settembre riapre ponte sopra la tangenziale ovest

Sono cominciati questa mattina a Brescia i lavori per mettere in sicurezza e puntellare la porzione del ponte di via Volturno che sovrasta la Tangenziale Ovest, danneggiato da un’autogru mercoledì scorso. La viabilità sarà ripristinata, almeno parzialmente, a partire dal 5 settembre, sia sul ponte, sia nel sottostante tratto di tangenziale. Si tratta di uno snodo stradale tra i più importanti della Città, sul quale si registra una media di 80/100mila auto al giorno in Tangenziale Ovest e di oltre 30mila vetture al giorno in via Volturno.

UN’AUTOGRU MERCOLEDI’ LO AVEVA RESO INAGIBILE

Saranno posizionati 250 puntelli per sorreggere la parte ammalorata del ponte che, per il momento, non verrà demolita per non interrompere l’erogazione dei sottoservizi (luce, gas, acqua) verso le utenze dell’Oltremella. I lavori proseguiranno anche nel fine settimana.

VIABILITA’ A DOPPIO SENSO MA MASSIMO 40 KM ORARI

L’intervento consentirà di ripristinare, dal prossimo 5 settembre, la viabilità in doppio senso e a due corsie per senso di marcia in Tangenziale Ovest, sfruttando porzioni delle rampe di uscita e utilizzando lo spazio sottostante alle campate laterali del ponte, non coinvolte dall’incidente. Potranno transitare, alla velocità massima di 40 km/h, tutti i veicoli con altezza entro i quattro metri. Ai mezzi pesanti che si devono muovere verso nord o che devono raggiungere la valle Trompia o la parte nord della Città si consiglia di utilizzare la provinciale 19 a partire dallo svincolo di Concesio, evitando quindi la Tangenziale Ovest.

LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO ENTRO L’ESTATE 2023

Il lavoro di sistemazione totale del ponte, con abbattimento e ricostruzione della parte ammalorata, richiederà un progetto specifico, per il quale si procederà prossimamente ad apposito incarico e successivamente a una gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, con l’obiettivo di concludere i lavori entro l’estate 2023.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it