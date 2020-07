Renzi: “In autunno la crisi sarà tale che i soldi del Mes s’imporranno da soli”

ROMA – “Io penso che non saranno Zingaretti o Renzi a imporre il Mes, lo fara’ la realta’. In autunno la crisi sara’ tale che i soldi del Salvastati s’imporranno da soli. Del resto se lei ha un mutuo di 30 anni,da 1000 euro al mese, e gliene offrono uno da 15 anni a 500 euro , rifiuterebbe?”. Cosi’ il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un’intervista a ‘la Repubblica’. Il Mes, insiste Renzi, “serve, ha vincoli inferiori al Recovery Fund ed e’ frenato da obiezioni ideologiche”.

BASTA SUSSIDI, SONO IL METADONE DELL’ECONOMIA

“Abolirei i redditi di emergenza e sbloccherei i cantieri. Basta con i sussidi. Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione sono comprensibili nella fase acuta della pandemia, ma alla lunga diventano il metadone dell’economia italiana. Serve la crescita, non l’assistenzialismo”, prosegue Renzi, a ‘la Repubblica’, su come utilizzare i fondi del Recovery Fund e rilanciare l’economia.

CHIUSA PARENTESI SOVRANISTA, ITALIA NELL’ASSE FRANCO-TEDESCO

“La parentesi sovranista e’ chiusa. Adesso la maggioranza e’ europeista e l’Italia e’ dentro l’asse franco-tedesco”. Cosi’ il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato da ‘la Repubblica’ sintetizza la svolta europea. “Quanto accaduto a Bruxelles– aggiunge poi- e’ merito delle tre M: Merkel, Macron, Michel. Quando e’ nato il governo giallorosso molti mi hanno attaccato e qualche profeta voleva votare: avremmo perso faccia ed elezioni”. E conclude: “Se ci fossero stati Salvini-Meloni ora racconteremmo un’altra storia e l’Italia sarebbe isolata. Aggiungo che l’Europa ha battuto un colpo, ma molto del nostro futuro dipendera’ dall’esito delle elezioni negli Usa“.