Tg Politico Parlamentare, edizione del 26 giugno 2023

BUFERA SU SANTANCHÈ: “RISPONDERÒ A TUTTO”

Non si placa il caos attorno a Daniela Santanchè. Secondo la segretaria del Pd Elly Schlein, la ministra del Turismo deve riferire in aula “per rispondere agli italiani, non a noi”. Ancora presto però per parlare di mozione di sfiducia. “Prima venga in Parlamento, poi vedremo”, ribadisce Schlein. Il Pd, intanto, ha presentato un’interrogazione per dimostrare come una società della ministra abbia contratto un debito con lo Stato di 2,7 milioni di euro durante la pandemia. Schlein si dice “lieta che anche Meloni, con estremo ritardo”, si sia unita alla richiesta di chiarimento in aula. “Risponderò su tutto- promette Santanchè- sono 23 anni che faccio politica ci ho sempre messo la faccia”.

GIORNATA CONTRO LA DROGA, FONTANA: PIÙ PREVENZIONE

“Lottare contro la schiavitù delle droghe è una priorità assoluta”. E’ il messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione della Giornata mondiale contro l’abuso ed il traffico illecito di droga. Parla di “una piaga” Fontana, di “una guerra da condurre a favore della nostra comunità”, perché le dipendenze “minano le fondamenta della società e delle famiglie”. Per il presidente della Camera bisogna “aumentare la prevenzione. Servono continue campagne di sensibilizzazione nelle scuole e per le famiglie- dice- così che i giovani siano consapevoli dei danni provocati dalle droghe”.

SCUOLA. VALDITARA: “RIPENSARE IL VOTO IN CONDOTTA”

“Ripensare il voto in condotta”. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si dice “perplesso” dal caso di Rovigo, dove lo studente che aveva sparato dei pallini a un’insegnante ha preso 9 in condotta. Il titolare di via XX settembre rivela di aver inviato degli ispettori nell’istituto veneto per capire “se sono state rispettate tutte le regole”. Ma questo, sottolinea, “non basta”. Quindi, annuncia Validatara, “interverremo anche sul voto di condotta. Ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo all’interno dell’intero anno scolastico del voto di condotta”. Non solo: “Agli insegnanti- assicura- verrà garantita l’assicurazione contro gli infortuni”.

FENIX, LA FESTA DEI GIOVANI DI FDI

Quattro giorni di dibattiti, incontri e libri. Ci sarà mezzo governo, e forse Giorgia Meloni, a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Appuntamento dal 29 giugno al 2 luglio al laghetto dell’Eur. Tanti i ministri ospiti, mentre la premier ha promesso un saluto se gli impegni di governo glielo permetteranno. Si parlerà di famiglia e natalità, di cultura, di lavoro e di ambiente. “Ci definiamo la migliore opposizione ai giovani di Ultima generazione- sottolineano gli organizzatori- la nostra idea è totalmente diversa”. La spiega Giovanni Donzelli, uomo macchina di Fratelli d’Italia: “Non abbiamo mai temuto il confronto. Si può parlare di futuro e cambiare il mondo colorando con le proprie idee la politica, senza imbrattare muri e monumenti, senza atti vandalici”.