Africa, l’allarme dell’Oms: “Senza test si rischia un’epidemia silenziosa”

ROMA – L’Africa potrebbe andare incontro a una “epidemia silenziosa” di Covid-19 se i governi dei Paesi non aumenteranno la propria capacita’ di eseguire i test: lo ha detto ieri in conferenza stampa Samba Sow, inviato speciale per il continente dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms).

“La mia principale preoccupazione- ha detto Sow- e’ che la mancanza di test stia spingendo l’Africa verso un’epidemia silenziosa. Dobbiamo convincere i leader a considerare i test una priorita’”.

Pochi giorni fa l’Oms ha avvertito che entro l’anno i morti per coronavirus in Africa potrebbero raggiungere quota 190.000: il virus infatti si starebbe propagando piu’ lentamente ma l’epidemia potrebbe comunque avere una durata maggiore, ponendo in serie difficolta’ certi sistemi sanitari fragili.

Ad oggi, secondo l’Africa Centres for Disease Control, i contagi confermati sono 115.000 mentre i decessi 3.400, cifre decisamente inferiori rispetto ai livelli registrati in Europa o nelle Americhe.