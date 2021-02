Conte riparte: prima tappa all’Università di Firenze, poi Movimento 5 Stelle?

FIRENZE – Vetri oscurati, macchina che passa ed entra in rettorato. Giuseppe Conte è tornato ‘alla base’. L’ex premier, dopo aver guidato il Paese per due anni e mezzo, puntuale alle 14.30 ha varcato la soglia della testa pensante dell’Università di Firenze. Ordinario di diritto privato, ora l’avvocato, dopo aver guidato due governi e affrontato il primo anno di pandemia, si confronterà con il rettore Luigi Dei sul suo immediato futuro.

Un rebus su cui si sta inchiodando mezza politica. Beppe Grillo lo vorrebbe a capo di un rinnovato Movimento 5 Stelle (e domenica, a Marina di Bibbona, sempre in Toscana, potrebbe andare in scena il faccia a faccia). Ma c’è anche chi lo immagina federatore e leader della coalizione giallo-rossa. Infine, per restare in Toscana, c’è la finestra di Siena, quel collegio vacante che, con il via libera del Pd, lo potrebbe proiettare direttamente in Parlamento per non allontanarsi troppo dai radar della politica e non disperdere il feeling con gli italiani. Partita, quest’ultima, in stand-by e che sta procurando più di un mal di pancia tra i dem toscani.

In attesa che sciolga la riserva, Conte oggi riprende quel filo interrotto nel 2018. E pace se i bookmaker probabilmente punterebbero su una sua ripartenza. Il primo saluto, in mattinata, è arrivato dal sindaco Dario Nardella: “Dopo l’onorevole servizio al Paese in uno dei momenti più difficili della storia italiana, siamo felici che Giuseppe Conte torni ad insegnare nella prestigiosa Università della nostra città. Bentornato a Firenze”, come ha scritto in mattinata su Twitter.

Un benvenuto per nulla condiviso dai collettivi e dal comitato Priorità alla scuola che proprio davanti al rettorato, in piazza San Marco, si sono dati appuntamento per contestarlo. Un appuntamento che sta impegnando un notevole dispiegamento delle forze dell’ordine: via La Pira è chiusa con le transenne e si contano più di dieci mezzi delle forze dell’ordine.

