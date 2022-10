La Città metropolitana di Reggio Calabria aderirà alla Carta di intenti Ready

REGGIO CALABRIA – “La bellissima e importantissima giornata del Pride, vissuta a Reggio Calabria questa estate, non può e non deve rimanere un evento fine a se stesso. Al contrario, credo che le battaglie per i diritti di cui Arcigay si fa promotore, insieme alle diverse espressioni del movimento lgtbqia+ e a tutta la comunità civile, debbano trovare la massima continuità ed un convinto slancio anche sul terreno programmatico e politico”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo nel corso dei lavori del congresso territoriale di Arcigay Reggio Calabria.

“Arcigay svolge un ruolo fondamentale nel nostro territorio – ha aggiunto Versace – sui fronti della tutela dei diritti e del complesso percorso verso una piena e autentica affermazione dei diritti sociali e civili. In questa direzione ritengo che questo movimento possa articolare ulteriormente la propria azione anche nel quadro di strumenti e nuove forme di rappresentanza che possono trovare spazio all’interno delle istituzioni locali, Comune e Città metropolitana”.

“La Città metropolitana è pronta ad istituzionalizzare due commissioni, Pari opportunità e Politiche giovanili, che avranno proprio il compito – ha affermato Versace – di portare in Consiglio tutte quelle istanze su cui poi la politica sarà chiamata ad assumere degli impegni ben precisi. Inoltre, l’Ente ha aderito nei mesi scorsi alla Carta d’intenti Ready, la Rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, e dunque anche in questo contesto – ha concluso – credo sia possibile sviluppare idee e proposte, insieme all’Arcigay, che possano farci compiere un nuovo e più deciso passo in avanti verso la piena affermazione di quei diritti e principi fondamentali e inviolabili”.

