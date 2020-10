FOTO | VIDEO | Legge anti-aborto, la protesta in Polonia si sposta nelle chiese

ROMA – ‘Modlmy sie o prawo do aborcji’, ‘Preghiamo per il diritto all’aborto’. Sono le parole scritte in stampatello nero su un cartello accanto al fulmine simbolo di Ogolnopolski Strajk Kobiet (lo ‘Sciopero nazionale delle donne’), e mostrato da una donna nel corso di una celebrazione nella Chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso a Varsavia, in Polonia, ritratta in una fotografia condivisa stamattina sulla pagina Facebook dell’organizzazione femminile.

Al quarto giorno di mobilitazione contro la sentenza della Corte costituzionale polacca che vieta l’aborto anche in caso di malattie e malformazioni del feto, infatti, la protesta si sposta nelle chiese dove lo ‘Sciopero nazionale delle donne’ ha invitato oggi a lasciare le ‘banconote’ col simbolo dell’organizzazione o ad attaccare all’esterno un manifesto con una donna incinta in croce e la scritta ‘Twoja wina! Twoja wina! Twoja bardzo wielka wina’, ‘Tua colpa! Tua colpa! Tua grandissima colpa’.

