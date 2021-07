Due donazioni all’Usl della Valle d’Aosta per l’acquisto di macchinari ospedalieri

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 25 lug. – Due donazioni hanno consentito all’Usl della Valle d’Aosta di acquisire due nuove apparecchiature ospedaliere. La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta ha donato una macchina per la produzione di ghiaccio, da assegnare al reparto di Oncologia ed Ematologia oncologica.

I fondi acquisiti da una donazione privata, in memoria di Maria Edina Dublanc, saranno invece destinati all’acquisto di una colonnina multiparametrica per il reparto di Urologia: un “monitor” che consentirà di rilevare i parametri dei pazienti in seguito a seduta operatoria.

La direzione strategica dell’Usl e i primari di Oncologia e di Urologia esprimono in una nota “il più sincero ringraziamento per queste opere di generosità e altruismo, a beneficio degli utenti e dei pazienti delle strutture interessate e dell’intera collettività”.