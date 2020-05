Rissa finisce in tragedia a Napoli, un 17enne muore accoltellato

NAPOLI – La polizia di Stato indaga sulla morte di un 17enne, deceduto poco prima dell’alba nell’ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli). Nel nosocomio è arrivato contestualmente anche un 30enne. Entrambi residenti a Pimonte sono giunti al pronto soccorso con ferite procurate da un’arma da taglio. Il minore, ferito all’inguine e all’addome, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre il 30enne non sarebbe in pericolo di vita. Si indaga su un accoltellamento avvenuto durante una rissa nel comune di Gragnano. La giovane vittima è il nipote di un ras ergastolano della cosca camorristica Carfora, operante nel territorio di Gragnano.