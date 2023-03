VIDEO | Gf Vip, Antonella ed Edoardo di nuovo insieme: i Donnalisi festeggiano sui social, fan impazziti

ROMA – E l’amore trionfa. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno potuto riabbracciarsi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera infatti la Vippona è stata eliminata dal reality, dopo che sua madre, preoccupata dallo sconforto in cui era piombata la ragazza da giorni, ha chiesto ai fan di non votarla.

Antonella ha così finalmente potuto riabbracciare l’amato Edoardo Donnamaria, squalificato dal reality per il ‘panino-gate‘. Disperata per essere rimasta senza la sua metà, la settimana scorsa Antonella aveva addirittura costruito ‘un altarino’ per omaggiare il suo amato e indossato i suoi vestiti per lenire la mancanza, tra cui le mutande usate dello speaker.

GF VIP, ANTONELLA ED EDOARDO FESTEGGIANO DOPO L’ELIMINAZIONE DI LEI

Ieri sera i due si sono ritrovati e subito hanno voluto condividere la loro gioia con i fan. Sul profilo Instagram di Antonella è apparsa una storia in cui festeggia in auto con il fidanzato, cantando a squarciagola “Il più grande spettacolo dopo il Big Ben” di Jovanotti. Anche Edoardo non ha mancato l’appuntamento con i social, condividendo un video della sua amata sorridente tra le lenzuola: “Chi cazzo dorme più”, la frase che accompagna la storia su Instagram. Intanto su Twitter è esplosa la gioia dei fan che hanno invaso il social con una pioggia di cinguettii festosi.

