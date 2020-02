Il Coronavirus blocca anche il cinema: posticipate le uscite di molti film

ROMA – L’emergenza sanitaria per il Coronavirus non risparmia il cinema italiano. A causa delle ordinanze che prevedono la chiusura di molti cinema nel Nord Italia, produttori e i distributori cinematografici in queste ultime ore si sono messi al lavoro per riprogrammare le date di uscita dei film.

Tra le pellicole che dovranno attendere il debutto in sala, a data da destinarsi, ci sono Cambio tutto di Guido Chiesa con Valentina Lodovini, il film d’animazione Lupin III – The First di Takashi Yamazaki, Si vive una volta sola di e con Carlo Verdone e di Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, sequel di Non ci resta che il crimine.

Rinviata anche l’uscita di Artic con le voci di Ambra Angiolini, Stefano De Martino, Stefano De Martino, Stefano Fresi e Vinicio Marchioni: un’avventura glaciale sul cambiamento climatico e sull’importanza della diversità. Il pubblico dovrà attendere anche il debutto di Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, con protagonista Elio Germano nel ruolo del pittore Toni Ligabue, accolto con grande entusiasmo al 70esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove è stato presentato in Concorso.