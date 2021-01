Nove ‘furbetti del reddito’ nel Potentino, hanno percepito indebitamente 50mila euro

POTENZA – La guardia di finanza di Potenza ha denunciato nove persone, tutte residenti nel territorio del Lagonegrese, per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne alcun diritto. I beneficiari avevano di fatto simulato una condizione di povertà attestando il falso rispetto alle esigue risorse finanziarie presenti sui rispettivi conti correnti mentre in realtà, secondo le investigazioni della guardia di finanza, sarebbero risultati “accaniti giocatori d’azzardo”. Specie sulle piattaforme di gioco online, i denunciati erano spesso dediti a puntare importi troppo elevati per le dichiarate situazioni di indigenza, fino a movimentare somme di denaro per quasi 500mila euro.



Nelle dichiarazioni presentate a sostegno della domanda per l’ottenimento del beneficio, i nove avevano tra l’altro omesso di indicare gli importi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita per circa 27mila euro e dal patrimonio immobiliare per un valore complessivo di circa 135mila euro. Nel totale i beneficiari hanno riscosso senza averne diritto quasi 50mila euro e adesso rischiano una reclusione da due a sei anni. Gli stessi sono stati segnalati all’Inps per la revoca e la conseguente restituzione degli importi ottenuti illegalmente.