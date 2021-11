In Germania via libera al governo ‘semaforo’: Scholz sarà cancelliere

ROMA – Un accordo per una coalizione di governo tra Socialdemocratici, Verdi e Liberali, con Olaf Scholz nel ruolo di cancelliere, è stato annunciato oggi in Germania. L’intesa, siglata a due mesi dalle elezioni di settembre, metterà fine a sedici anni di governo della cristianodemocratica Angela Merkel. In primo piano, nella conferenza stampa durante la quale è stato presentato l’accordo, i temi della transizione energetica, con il graduale stop all’uso del carbone entro il 2030, e della “sovranità” europea.