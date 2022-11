Germania, braccio di ferro con la Fifa: in conferenza si presenta Flick senza giocatore

ROMA – Non è stato esplicitamente detto. Sicuramente, però la presenza del solo Ct della Germania in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Spagna, suona come un ulteriore gesto di protesta verso la Fifa, dopo il divieto imposto a Manuel Neuer di indossare la fascia da capitano con la scritta ‘One Love’, nella gara di esordio del Mondiale in Qatar persa contro il Giappone. Prima della partita i giocatori tedeschi avevano posato per le foto di rito con la mano sulla bocca e il portiere ha portato in campo i colori arcobaleno sui propri scarpini. Ora Hans-Dieter Flick si è presentato solo davanti ai giornalisti, nonostante le regole impongano che il tecnico sia accompagnato anche da un giocatore alla vigilia delle sfide. Il problema però è che la Federcalcio tedesca aveva chiesto alla Fifa di poter svolgere la conferenza al campo di allenamento della Germania, e non al Qatar Convention Center di Doha che dista più di un’ora di macchina. Richiesta prontamente respinta dalla Fifa. Flick ha spiegato poi che si è presentato da solo perché “non volevamo che un giocatore passasse quasi 3 ore in macchina. Ci concentriamo completamente sul gioco”. I rapporti tra le due Federazioni sono tesi e di sicuro quella tedesca riceverà una multa.

