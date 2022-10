Milano Cortina 2026, Malagò: “Per l’ad c’è una rosa di nomi, spero soluzione a giorni”

ROMA – “E’ storia nota che su Andrea Abodi come amministratore delegato di Milano Cortina 2026 c’era stata la piena convergenza di tutti i soci, sia degli azionisti locali e nazionali che di quelli sportivi. Un caso più unico che raro. Poi la vita è fatta anche di ‘sliding doors’ e siamo molto felici – penso di parlare a nome di tutti – della sua nomina a ministro per lo Sport e le Politiche giovanili“. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, torna a parlare dell’urgente nomina per la Governance della Fondazione che organizza i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

A margine dell’Assemblea della Commissione atleti del Coni, nel Salone d’Onore di Palazzo H a Roma, il presidente ha aggiunto: “Credo che tutti i miei colleghi si rendano perfettamente conto che non possiamo più perdere neanche un minuto. Mi auguro di trovare una soluzione nel giro di pochi giorni, se non di poche ore, perché per evidenti motivi è una realtà non più procrastinabile“, le parole di Malagò, che ha poi ammesso l’esistenza di “una rosa di nomi” per la carica di Ad, mentre “ci deve essere” un nome che possa mettere d’accordo tutti”.

“IL CIO SI ASPETTA A BREVE UNA SOLUZIONE”

Su quanto successo invece nella giornata di domenica, con le indiscrezioni che hanno generato un vero e proprio ‘giallo’ sull’eventuale nomina di Letizia Moratti nel ruolo di amministratore delegato, Malagò non è parso sorpreso: “Non mi sono fatto alcuna idea in particolare, ma non è il primo né l’ultimo caso in cui persone con qualità eccellenti vengono indicate come ipotesi e poi le cose prendono una piega diversa”.

Infine, il presidente del Coni ha sottolineato come il tema dell’Ad sia “un argomento ricorrente” con il neoministro per lo Sport Abodi, “essendo la persona che era stata indicata: è una persona vigile sul tema. Ne ho parlato anche con il Cio e con il presidente Bach e si aspettano di avere a brevissimo la soluzione a tutto”.

