Salvini e Tajani vicepremier, Giorgetti all’Economia: la lista dei ministri di Meloni

ROMA – Giorgia Meloni ha ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ha accettato. La leader di FdI ha quindi presentato la lista dei ministri per poi lasciare il Quirinale a bordo di un’Audi scura. Il giuramento della presidente del Consiglio dei ministri e dei componenti il nuovo Governo avrà luogo al palazzo del Quirinale domani, sabato 22 ottobre, alle ore 10.00.

MATTARELLA: TEMPO BREVE PER FORMAZIONE ESECUTIVO

“Questa volta il tempo è stato breve, è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza delle funzioni”, ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a proposito dell’incarico a Giorgia Meloni.

DOMENICA ALLE 10 E 30 LA ‘CAMPANELLA’, ALLE 12 CDM

Si svolgerà domenica 23 ottobre, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Mario Draghi, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Al termine della cerimonia, alle ore 12.00, si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri.

LA LISTA DEI MINISTRI DI GIORGIA MELONI

Ministri senza portafoglio:

– Ministro per i Rapporti col Parlamento: Luca Ciriani

– Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin

– Ministro degli Affari regionali e delle autonomie: Roberto Calderoli

– Ministro delle Politiche del mare e del Sud: Sebastiano Musumeci

– Ministro degli Affari europei, delle Politiche di coesione del Pnrr: Raffaele Fitto

– Ministro dello Sport e dei Giovani: Andrea Abodi

– Ministro per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità: Eugenia Maria Roccella

– Ministro per la Disabilità: Alessandra Locatelli

– Ministro per le Riforme istituzionali: Maria Elisabetta Alberti Casellati

Ministri con portafoglio:

– Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale: Antonio Tajani, per il quale sarà proposta in Cdm la carica di vicepremier

– Ministro dell’Interno: Matteo Piantedosi

– Ministro della Giustizia: Carlo Nordio

– Ministro della Difesa: Guido Crosetto

– Ministro dell’Economia: Giancarlo Giorgetti

– Ministro dello Sviluppo economico, che assumerà la denominazione di Ministro delle imprese e del Made in Italy: Adolfo Urso

– Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che assumerà la denominazione di Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare: Francesco Lollobrigida

– Ministro della pubblica amministrazione: Paolo Zangrillo

– Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili: Matteo Salvini, per il quale sarà proposta in Cdm la carica di vicepremier

– Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali: Marina Elvira Calderone

– Ministro dell’Istruzione, che assumerà la denominazione di Ministro dell’Istruzione e del merito: Giuseppe Valditara

– Ministro dell’Università e della Ricerca: Annamaria Bernini

– Ministro della Cultura: Gennaro Sangiuliano

– Ministro della Salute: Orazio Schillaci

– Ministro del Turismo: Daniela Garnero Santanchè

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Alfredo Mantovano.

SALVINI: UNITI, RAPIDI ED EFFICIENTI

“Uniti, rapidi ed efficienti: come promesso, nasce il governo di centrodestra voluto da milioni di italiani. Le donne e gli uomini scelti dalla Lega si occuperanno direttamente di cantieri e lavoro, economia, scuola, sicurezza, autonomia e persone disabili. Domani ci sarà il giuramento, poi tutti in ufficio per l’Italia e per gli italiani”, scrive Matteo Salvini su Facebook.

BERLUSCONI: CONGRATULAZIONI A MELONI E MINISTRI, BUON LAVORO

“Congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai Ministri. Buon lavoro a tutti. Noi di Forza Italia daremo un contributo decisivo e qualificato: possiamo finalmente affrontare i problemi degli italiani e far ripartire il Paese”, scrive su twitter Silvio Berlusconi.

