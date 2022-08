Le terme dell’Emilia-Romagna in festa, torna la “Notte Celeste”

BOLOGNA – C’è la “Festa dei tarocchi” a Porretta nel bolognese e il “forest bathing” a Bagno di Romagna, o ancora pic-nic, gite in mountain bike e in e-bike, concerti. Nel weekend del 26-28 agosto 12 borghi e 14 località termali dell’Emilia Romagna, da Riccione a Salsomaggiore Terme, celebrano la “La Notte Celeste”, giunta alla decima edizione con un calendario ricco di iniziative per tutti i gusti. Il claim della due giorni è “Terme dell’Emilia-Romagna, la Terra dello star bene” e non mancheranno iniziative mirate sul benessere termale con aperture straordinarie fino a tarda sera degli stabilimenti e delle piscine termali, alcune con ingresso gratuito, e sconti sui trattamenti benessere.

Foto credit @Davide Pagliai

DA PARMA A RICCIONE, UN WEEKEND TRA BENESSERE E DIVERTIMENTO



Nel parmense, domenica 28, la sera, il concerto alla Pinko Arena di Parco Mazzini di Salsomaggiore (Pr) di Arisa. Mentre del parco secolare delle Terme di Monticelli (Pr), sabato ci sarà l’apertura in notturna della piscina termale, della galleria Matisse, il tutto arricchito da un apericena sotto le stelle con open bar (info: tel. 0521.657425). Sempre sabato 27 agosto in Piazza Garibaldi a Sassuolo, dalle 21 a mezzanotte, si terrà invece l’”Amarcord Salvarola Terme”, con consegna del Premio speciale Terme Salvarola. Nel Parco del centro termale di Castel San Pietro Terme, nel bolognese, ci sarà l’inaugurazione del nuovo percorso tracciato “Terme in bike”, con partenza e rientro alle Terme di Castel San Pietro. Ancora nel bolognese, l’acquapark delle Terme dell’Agriturismo di Monterenzio rimarrà aperto fino all’una di notte, mentre alle Terme di Porretta si terrà il “Festival dei tarocchi”, un weekend ricco di iniziative, tra cui tre concerti di cover band.

BALLO LISCIO, YOGA E FOREST BATHING

Largo al liscio romagnolo in Piazza Machiavelli a Castrocaro Terme (Forlì-Cesena), ma anche yoga al mattino e canti armonici e suoni vibrazionali. Inoltre, visita guidata alla Fortezza e al Padiglione delle Feste degli anni ’30. Sempre nello stesso territorio, al Grand Hotel Terme della Fratta Allegroitalia di Bertinoro venerdì 26 agosto sono in agenda la cena di gala “Profumi&sapori del territorio”, il picnic nella cornice del Parco delle Terme e l’escursione, sabato 27, guidati dall’esperto Luigi Barilari. Per chi vuole provare l’esperienza della “Forest bathing”, l’appuntamento è al “Bosco del Benessere” di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena): un’escursione guidata di circa due ore e mezzo (gratuita) a cura di Esploramontagne, oltre a gite a piedi e in e-bike in occasione di “Ecomotiva Festival”, festival del turismo lento.



Sabato 27 spettacolo nella Piazzetta delle Terme di Riolo (Ravenna) con il comico e musicista Giancarlo Barbara (Zelig e Colorado) e visita narrata all’interno della Rocca Sforzesca in compagnia di Caterina Sforza in persona. Sulla costa, Riminiterme proporrà alle 20 una rustida di pesce “azzurro” (a pagamento), per poi proseguire con musica pop, balli e tanta allegria. Mentre a Riccione Terme, sabato 27 musica e spettacolo con esibizione della giovane cantautrice santarcangiolese Matilda Bonucci, mentre il 27 e il 28 al “Perle d’Acqua Park” spazio a pilates in acqua, lezione di fitness in acqua guidati dai coinvolgenti ritmi sudamericani, yoga dal tardo pomeriggio nel verde del parco ed esibizione dei ballerini del “Riccione Dance Center” a bordo della grande piscina. (Info: tel. 0541.697162). Tutti i pacchetti e gli eventi delle Terme dell’Emilia-Romagna sono consultabili a questo link: www.lanotteceleste.it.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it