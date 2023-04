Da Mirabilandia a Oltremare, ecco le proposte dei parchi tematici della Romagna per Pasqua

BOLOGNA – Per Pasqua e Pasquetta il più grande “ecosistema” del divertimento in Europa torna a meravigliare piccoli e grandi visitatori con nuovi show e musical, mostre e musei didattici, incontri ravvicinati con animali selvatici, e con tante incredibili attrazioni per tutte le età. Chi vuole può acquistare biglietti che combinano più ingressi e pacchetti Parco+Hotel.

Adrenalina e puro divertimento a Mirabilandia – Savio (Ra)

Da giovedì 6 aprile Mirabilandia (Ra), il parco tematico più esteso d’Italia (ben 850mila metri quadri) riapre le porte e per Pasqua accoglie ininterrottamente i visitatori fino a martedì 11 (dalle 10:30 alle 18), con tante novità. Ad inaugurare il Parco ci sarà l’illusionista Antonio Casanova con il suo show “L’illusionista” (fino a domenica 4 giugno). Sul palco del Teatro della Magia, unico in Italia nel suo genere – andranno in scena le illusioni che hanno fatto conquistare a Casanova due Merlin Award (gli Oscar della magia), con corpi umani che levitano e svaniscono, oggetti solidi che diventano liquidi e un vero elicottero che si materializzerà dal nulla. Tutti i giorni all’entrata del Parco ci sarà la nuovissima “Pirates-Welcome Parade” con stravaganti pirati. Atmosfere western per la novità “Steampunk saloon”, lo spettacolo nell’area Far West Valley, mentre il palco di Piazza della Fama si trasformerà nella prestigiosa “School of Performing Arts” di New York per il nuovo “Hall of Fame” con ballerini, cantanti e attori alla ricerca dell’agognato successo. Torna a grande richiesta al Pepsi Theatre l’esclusivo “Zorro – Il musical”. Per i più piccoli la coloratissima festa “Let’s Party” con alcuni dei più amati personaggi di Nickelodeon, e gli imperdibili “Meet & Greet” per una foto ricordo con i Paw Patrol (Chase, Marshall e Skye), SpongeBob e il suo migliore amico Patrick, le tartarughe Ninja e Dora l’Esploratrice. Ad animare piazza della Fama sotto le stelle ci penseranno le note di “Wow” lo spettacolo con live band e con ambientazioni futuriste degli anni 2090.

Fresco dei festeggiamenti per le “nozze d’argento”, torna anche lo stunt show più acclamato d’Europa, “Hot Wheels City-La nuova sfida” con le epiche avventure dei super piloti Chase ed Elliot alle prese ancora una volta con lo scienziato pazzo. Per gli amanti del brivido, l’horror house The Walking Dead ispirata alla nota serie televisiva, unica in Italia. E per chi è a caccia di adrenalina, imperdibile un giro sulle attrazioni da Guinness dei Primati come iSpeed (il più alto e veloce launch coaster in Italia), Katun (il più lungo inverted coaster in Europa) e Divertical (il più alto water coaster al mondo). Per gli amanti delle due ruote, motori accesi nell’area Ducati World con attrazioni e simulatori di ultima generazione. Per i più piccoli ci sono le aree Dinoland con i dinosauri e le ambientazioni di milioni di anni fa, Bimbopoli con la giostra a cavalli su due piani e le atmosfere cowboy della Far West Valley. Anche quest’anno, grazie alla partnership fra Mirabilandia e Scalapay, sarà valida la formula buy now, pay later (compra ora e paghi

successivamente), che consente di dilazionare le spese di abbonamenti e soggiorni con formula Parco+Hotel. In più, grazie alla partnership con Amazon Pay, gli utenti che acquisteranno abbonamenti VIP o GOLD, riceveranno subito un Buono Regalo Amazon.it da 15€. Info e biglietti: www.mirabilandia.it/

Incontri ravvicinati con gli animali selvatici di Safari Ravenna (Ra)

Il parco faunistico Safari Ravenna, di fronte al parco divertimenti Mirabilandia, apre per Pasqua da giovedì 6 a martedì 11 aprile, dalle 10 alle 15 (Pasqua e Pasquetta dalle 9:30). Nell’area pedonale diverse novità aspettano i visitatori: una nuova area dedicata agli istrici, l’area babbuini interamente rinnovata, la vasca che ospita le lontre ancora più grande e nuovo accesso all’area lemuri, dall’interno. Il percorso di 4 km, nei circa 35 ettari di parco, permette di vedere gli animali da vicino senza barriere, a bordo di auto elettriche, del trenino del Parco o della propria vettura. Esemplari di leoni, tigri, ippopotami, giraffe, zebre, bisonti, cammelli, struzzi, lama, antilopi e tante altre specie, nati da generazioni in cattività, possono muoversi in autonomia negli ampi spazi, vivendo in sicurezza e benessere, grazie alle cure e attenzioni di “keeper” e veterinari esperti. Info e biglietti: www.safariravenna.it/

Faccia a faccia con un T-Rex all’Acquario di Cattolica (Rn)

Ha riaperto dall’1 aprile l’Acquario di Cattolica, il più grande dell’Adriatico, con due grandi novità. “Il Mondo dei Dinosauri”, nell’area esterna dell’Acquario, con 13 riproduzioni iperrealistiche e un’area scavo per i più piccoli, per riportare alla luce fossili e molluschi ormai scomparsi. Cambio di proporzioni per la seconda grande novità, in arrivo nel percorso Viola, dove sarà inaugurata la mostra “Insetti giganti, XXL Edition” che esplora il misterioso mondo di coleotteri, ditteri, lepidotteri, con riproduzioni che li ingrandiscono da 20 a 200 volte e portano i visitatori faccia a faccia con la popolazione più numerosa del pianeta. Nel weekend di Pasqua (aperto non stop da giovedì 6 a martedì 11 dalle 10 alle 18:30), torneranno i due Incontri Straordinari” “Dietro le Quinte” e “I Segreti del Rettilario”, per avventurarsi fra misteri della natura e il backstage dell’Acquario (appuntamenti su prenotazione).

Le emozioni proseguono nei percorsi dedicati agli oltre 3mila animali di 400 specie diverse fra pesci, rettili, lontre e pinguini dei restanti 3 itinerari tematici: Blu, con pinguini, decine di squali e migliaia di animali marini come meduse, cavallucci marini, murene, trigoni, Giallo dove lontre, caimani e la tartaruga alligatore raccontano di ecosistemi fluviali minacciati, Verde, con rettili, sauri, anfibi e insetti curiosi.

Imperdibili gli appuntamenti gratuiti con le cibature degli animali, insieme a esperti e biologi.

Numerose le aree tematiche e interattive: da “Sulle orme dei Pinguini Imperatore” al “Mangrovieto” fino all’area “Plasfiniamola”, che testimonia l’impegno dell’Acquario per l’ambiente e i pericoli che lo minacciano. Info e biglietti: www.acquariodicattolica.it

Scoperte continue al Family Experience Park di Riccione “Oltremare” (Rn)

A Pasqua Oltremare – il Family Experience Park di Riccione – apre per ben 7 giorni di fila, da mercoledì 5 a martedì 11 aprile (ore 10-18) e accoglie le famiglie con il “Passaporto dell’Avventura”, da riempire con i tanti bollini da conquistare nelle varie aree del parco. Chi lo completa riceve due sorprese: un gadget di Oltremare e la foto con la mascotte Ulisse, il delfino più simpatico d’Italia. Nella Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, nuotano i delfini che il pubblico impara a conoscere e rispettare; nell’Arena dei Rapaci tutti a naso in su per ammirare falchi, poiane, gufi e grifoni, condotti da abili falconieri, mentre nella Crazy Farm Arena si osservano gli affascinanti pappagalli esotici.

Nel mondo di Australia Experience si può lasciare la propria impronta sulla parete di roccia, riportare alla luce un gigantesco rettile fossile e cercare pepite d’oro nella miniera, sotto gli occhi dei teneri Wallaby, i piccoli canguri australiani. La giungla di Darwin rivela gli enormi alligatori. Dal bianco dei ghiacci al fuoco dei vulcani di “Pianeta Terra” racconta la nascita del nostro pianeta. Novità nel “Delta di Oltremare”, delicato ecosistema dedicato ad uno degli ecosistemi più ricchi d’Italia, che ospiterà anche i rari storioni, frutto di un programma di ripopolamento. Nell’area “Salva una specie” sarà visitabile la mostra – in collaborazione con il Gruppo Hera – “L’Acquario di rifiuti’ di ‘Scart: il lato bello e utile del rifiuto’, opere d’arte realizzate esclusivamente con materiali di scarto. Info e biglietti: www.oltremare.org

Cultura, divertimento e brividi a “Italia in Miniatura” (Rn)

Italia in Miniatura a Rimini riapre in aprile, quasi tutti i giorni, dalle 10 alle 18:30. Il parco omaggia il Bel Paese con oltre 300 miniature di monumenti d’Italia e d’Europa, come il Duomo di Milano, ii Colosseo, la Fontana di Trevi, la Torre di Pisa ma anche la Torre Eiffel di Parigi e l’Atomium di Bruxelles. Ogni città e piazza è ambientata in un paesaggio da sogno, fra 5mila veri alberi in miniatura, trenini che sfrecciano davvero dalle Alpi alle Isole, corsi d’acqua, cascate, ponti e scenette che il pubblico può attivare, premendo un pulsante. A tanta bellezza fanno da contorno le originali ed emozionanti attrazioni del parco, comprese nel biglietto: Venezia, navigabile in gondola come quella vera; la Vecchia Segheria, per una discesa mozzafiato a bordo di tronchi; la Monorotaia, il trenino sospeso che viaggia a mezz’aria e la fantasmagorica favola di Pinocchio. A Italia in Miniatura tutto è fatto per creare l’interazione del pubblico: Castel Sismondo, Esperimenta, Piazza Italia con i suoi campanelli e perfino i muri sono “parlanti”. Riapre Play Mart, dove i piccolissimi possono giocare in libertà e sicurezza fra vasche di palline colorate. Inoltre, con un piccolo supplemento si godono due attrazioni molto particolari: Cinemagia7D e AreAvventura. Il parco ha aree picnic e punti ristoro interni. Info e biglietti: www.italiainminiatura.com

Fiabilandia (Rn), il parco che fa sognare i bambini

Fiabilandia -il parco divertimenti di Rivazzurra tra i più antichi d’Italia- e la sua buffa mascotte di nome Babau, nel weekend di Pasqua (da venerdì 7 a martedì 11), accoglieranno i piccoli e grandi visitatori tra le tante attrazioni immerse nei 150mila mq di verde. Il parco si sviluppa intorno al Lago Bernardo e si suddivide in 5 aree tematiche principali: Medievale, Orientale, La Baia dei Pirati, il Borgo Magico e il Far west. Tra giostre e spettacoli, attualmente offre oltre 20 attrazioni, alcune completamente rinnovate e ispirate a mondi fantastici e alle fiabe più famose. Tra le novità della stagione 2023 i nuovi show dal vivo “C’era una volta Tijuana…un salto nel lontano Messico”, “Fiaby Circus…il magico mondo del Circo” e “Biancaneve e i sette nani”. L’anno scorso è stato inaugurato il primo “Museo Didattico Circense” Italiano, aperto a tutti i visitatori del Parco: una ricca collezione di costumi, attrezzi di scena, diorami, locandine e documenti, il tutto articolato in un percorso che si dipana attraverso 20 teche. Il Parco tematico ha numerosi punti di ristoro, un ristorante self-service e alcune aree attrezzate per picnic. Info e biglietti: www.fiabilandia.it/