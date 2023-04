Pasqua e Pasquetta tra trekking, forest bathing, bike, boat e canoa: ecco dove in Romagna

BOLOGNA – In Romagna le festività di Pasqua sono un’ottima opportunità per regalarsi qualche giorno nella natura con il primo sole, unendo attività all’aria aperta, cultura e tradizioni.

Tante esperienze slow ed en plein air, per immergersi nel silenzio e nella bellezza del patrimonio naturalistico di questo territorio ed esplorarlo con tanti mezzi, oltre alle proprie gambe (www.visitromagna.it).

Escursioni Bike&Boat tra “Delizie” e natura

Il Lunedì di Pasquetta (10 aprile), c’è un bell’itinerario che permette di esplorare la provincia di Ferrara, seguendo gli Anelli del Po, nuovi percorsi che integrano navigazione e bici, fra i suggestivi scenari naturali del Patrimonio dell’Umanità UNESCO delle Delizie Estensi (antiche residenze dei duchi d’Este, che hanno ottenuto dall’Unesco il prezioso riconoscimento per il ruolo fondamentale di collegamento fra Ferrara, città del Rinascimento e il paesaggio del Delta del Po). Nel regno della bicicletta e della biodiversità del Grande Fiume, il tragitto “Anello del Rinascimento”, con partenza e arrivo dalla Darsena di Ferrara, prevede il passaggio in bicicletta nella ricca campagna ferrarese e la visita della “Delizia di Belriguardo”, a Voghiera, reggia estiva estense chiamata la “Versailles degli Estensi”. Successivamente, si raggiunge la “Delizia del Verginese”, altra antica dimora di svago della famiglia d’Este. Infine, dalla Chiusa di Sabbioncello si rientra a Ferrara in barca, navigando sul Po di Volano. Questo e altri percorsi del progetto “Bike& Boat”, permettono di vivere esperienze uniche tra le arti del Rinascimento, le preziose aree naturalistiche e le bontà enogastronomiche del territorio, il tutto all’insegna del turismo fluviale e della mobilità sostenibile. L’escursione si ripete anche sabato 3 giugno e domenica 24 settembre. Info: www.ferrarainfo.com; www.visitferrara.eu/it/eventi/gli- anelli-del-po-bike-and-boat.

Le Valli di Argenta (Fe) si visitano in bici, a piedi e in ecobus

A Pasqua e Pasquetta sono organizzate varie escursioni che permettono di conoscere l’ecosistema delle Valli d’Argenta (Fe), seduti in bus, oppure in bicicletta e a piedi.

Sabato 8 aprile, alle 16, “Escursione in bici nelle Valli di Argenta”, itinerario ad anello di circa 12 km, della durata di 2 ore e mezza, alla scoperta delle zone umide delle Valli di Argenta e della sua particolare biodiversità.

Domenica 9, alle 10, “Escursione in eco- shuttle”: un percorso di circa due ore comodamente seduti, alla scoperta di questo paradiso di acqua dolce, tra ninfee, canneti e boschi popolati da una grande biodiversità animale e vegetale. Nel pomeriggio, alle 16, “Escursione a piedi nelle Valli di Argenta”, 5 km di passeggiata all’interno dell’area protetta delle Valli di Argenta. Alle 17:30, si potrà ammirare il suggestivo spettacolo di questo particolare ecosistema al tramonto, nell’ “Escursione al tramonto in eco-shuttle”, della durata di 2 ore. Per gli amanti delle camminate, a Pasquetta (10 aprile), dalle 10 in poi, sarà organizzata l’escursione “A ciascuno il suo uovo”, all’interno della zona umida, fino al Bosco del Traversante, per conoscere le uova degli animali che popolano questo ambiente. Nella stessa giornata, sarà riproposta l’“Escursione in eco-shuttle”, alle 10 e alle 16. Per info e prenotazione obbligatoria: Museo delle Valli, tel. 0532.808058; [email protected]

A piedi e in barca nelle zone umide del Parco del Delta del Po (Ra)

Per Pasqua la riserva naturale della Salina di Cervia (Ra) apre le “porte” ai visitatori per suggestive gite a piedi e in barca, accompagnati da guide ambientali. Le gite sono organizzate dalla Cooperativa Sociale Atlantide di Cervia.

Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, alle 14:30, passeggiata lungo la “Via dei nidi”, un percorso di circa 1 km, per osservare gli uccelli in cova, il corteggiamento, l’accudimento dei piccoli e le tecniche di difesa del nido. Per info, costi e prenotazioni: www.atlantide.net/iniziative- eventi/passeggiata-lungo-la-via-dei-nidi-7/

“In barca alla ricerca dei fenicotteri” è la seconda gita prevista sempre da sabato a lunedì, alle 16. L’escursione guidata in barca elettrica attraverserà alcuni canali per avvistare diverse specie di uccelli della Salina, immersi nel silenzio di questo ecosistema.

Per info, costi e prenotazioni: www.atlantide.net/iniziative-eventi/barca-alla-ricerca-dei- fenicotteri-7/

L’esperienza può essere fatta anche in bici a Pasqua e tutte le domeniche di aprile alle 10: www.atlantide.net/iniziative-eventi/la-pedalata-dei-fenicotteri-43/. Domenica 9 aprile dalle 19, la Cooperativa Atlantide organizzerà una escursione al “Tramonto nelle Valli tra fenicotteri e specchi d’acqua”, con guida ambientale escursionistica, nell’area della Pialassa della Baiona, 1.100 ettari di zone umide nel Parco del Delta del Po ravennate. Muniti di binocolo, si potranno ammirare e riconoscere le diverse specie animali che vivono in quest’area, come il Marangone Minore, il Mignattaio, il Mignattino Piombato. Per info, costi e prenotazioni: www.atlantide.net/iniziative-eventi/tramonto-nelle- valli-fenicotteri-specchi-dacqua-11/

Per finire, a Pasqua e a Pasquetta, dalle 10, “Salina, bici e brunch”, percorso di 2 ore e 30 minuti con guida esperta, con prima tappa alla Salina Camillone (ultima salina artigianale cervese), per poi osservare le diverse specie animali, lungo la nuova pista ciclabile e concludere l’esperienza alla Locanda Acervum, per un brunch dolce e salato. Info, costi e prenotazioni: shop.atlantide.net/circuito-amaparco/salina-di-cervia/

Passeggiate a piedi e in bici al Museo NatuRa di Sant’Alberto (Ra)

Durante le festività pasquali, dal Museo NatuRa di Sant’Alberto (Ra) partono escursioni in bici e a piedi ideali per gli amanti del birdwatching e della fotografia naturalistica. A Pasqua (domenica 9), “La Pedalata dei Fenicotteri”, tour guidato di un paio di ore in bicicletta, attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po e per ammirare i fenicotteri. Sempre a Pasqua, “Tramonto nelle Valli, tra Fenicotteri e Specchi d’Acqua”, escursione guidata con binocolo, nell’orario più suggestivo della giornata, tra i tradizionali capanni da pesca, per osservare e riconoscere le diverse specie animali che vivono alla Pialassa della Baiona, zona umida ravennate del Parco del Delta del Po. Biglietti su: Museo NatuRa – Shop Atlantide.

Tour in canoa a Milano Marittima (Ra)

Con le belle giornate primaverili e nella settimana di Pasqua, il Club Canoa Kayak propone escursioni in canoa o kayak nel suggestivo paesaggio delle Saline di Cervia (Ra) e lungo il canale emissario di Milano Marittima, in mare o alla foce del fiume Bevano.

Partendo dalla sede del Club, si attraversa la pineta di Milano Marittima fino alle Saline, per fermarsi a osservare i fenicotteri rosa e gli altri uccelli di questo habitat naturale, per poi continuare lungo i canali circondariali e fare una sosta per altri avvistamenti. Possibilità di noleggio canoe e kayak per escursioni individuali o con guida, su richiesta.

Prenotazione richiesta per gruppi dalle 2 persone in su. Per info, costi e prenotazioni: Escursione in salina in canoa — Turismo Comune di Cervia Aperitivo floreale personalizzato al Giardino delle Erbe (Ra) Con la bella stagione, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio (Ra) si offre ai visitatori nel giorno di Pasquetta, per un creativo “Aperitivo floreale”. Dopo la visita guidata al giardino, tra fiori e piante aromatiche (ore 10), ci sarà un aperitivo in cui ognuno potrà creare il proprio cocktail, attraverso personali abbinamenti di fiori e piante, che daranno un tocco di profumo e colore alle bevande. Il Giardino annovera circa 480 specie di piante officinali utilizzate in cucina, nella medicina e nella cosmesi fin dal basso Medioevo, quando venivano lavorate nelle officine dei conventi. Di proprietà della Regione Emilia-

Romagna, dal 2015 è gestito dal Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Info e biglietti: shop.atlantide.net/circuito-amaparco/giardino-delle-erbe/

Pasqua tra farfalle in volo a Milano Marittima (Ra)

Una Pasqua all’insegna della sostenibilità ambientale ti aspetta alla “Casa delle Farfalle” di Milano Marittima. Un viaggio nella biodiversità con approfondimenti su insetti, ecosistemi e tutela degli habitat naturali. Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, il museo apre dalle 9.30 alle 18, con orario continuato. Domenica di Pasqua, con il biglietto di ingresso sono incluse due visite guidate molto particolari: alle 11, “Primo volo libero”, suggestivo spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante le prime ore della giornata.

Alle 17, “Twilight Butterfly”: spettacolo del volo delle farfalle crepuscolari, con racconto delle loro abitudini e delle particolarità di queste specie. Biglietti acquistabili online su Casa delle Farfalle – Shop Atlantide o in cassa il giorno stesso. Info: [email protected]

In battello alla Diga di Ridracoli (FC)

Emozionante tour in battello elettrico sulle acque cristalline del lago della Diga di Ridracoli, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nel weekend di Pasqua (da sabato 8 a lunedì 10 aprile), per ammirare gli scorci più nascosti del Parco, direttamente dall’acqua. Durante l’escursione di 45 minuti (in varie ore della giornata), una guida racconterà ai presenti la storia della costruzione della diga, le sue funzioni e tante curiosità naturalistiche, con la possibilità di sbarcare o essere recuperati presso le due zattere, del Comignolo (direzione Foresta della Lama) e rifugio Cà di Sopra (previo accordo prima della partenza e munendosi in anticipo del biglietto). Il battello non è accessibile a persone in sedia a rotelle, per la presenza di numerosi scalini per arrivare all’imbarco. Per info e biglietti: Idro e Diga di Ridracoli – Shop Atlantide

Forest Bathing ed escursione in E-Bike alla Foresta della Lama (FC)

“Ascolta la foresta: esperienza di Forest Bathing” è l’uscita che propone la Cooperativa “Atlantide” la domenica di Pasqua (9 aprile), all’interno della Foresta della Lama, in un tratto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi non accessibile con altri mezzi, se non le proprie gambe. Dalle 9:30, si passeggerà con i sensi aperti entrando in relazione con la natura: forme, luci, ombre, suoni e odori stimoleranno l’attenzione involontaria, per una pausa rigenerante sia per il corpo che per la mente. L’iniziativa si svolgerà con un conduttore di immersione in foresta iscritto al registro della rete “Terapie Forestali in Foreste Italiane”. Info costi e prenotarsi tel. 0543.917912; www.ecomuseoridracoli.it/iniziative-eventi/ascolta-la-foresta-2/.

Chi ama muoversi in sella alle due ruote, il giorno seguente (lunedì di Pasquetta), potrà vivere l’esperienza “PEDALAMA: escursione in E-Bike”. Escursione di circa 48 km con MTB a pedalata assistita – facile, richiede solo un minimo di dimestichezza con la bici – dalla Diga di Ridracoli fino alla Lama, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e ritorno. Il ritrovo è alle 10 presso l’Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. Al rientro, possibilità di visitare anche l’Idro Ecomuseo, aperto fino alle 18. Evento organizzato in collaborazione con “Outdoor Romagna”. Info, costi e prenotazioni: Alessandro, tel. 3701338368, www.ecomuseoridracoli.it/iniziative-eventi/pedalama- escursione-in-e-bike-2/

Pasqua e Pasquetta esplorando le Grotte di Onferno (Rn)

Le Grotte di Onferno di Gemmano, nell’entroterra della Valconca, aprono ai visitatori nel weekend di Pasqua (domenica 9 e lunedì 10 aprile), sia di mattina che di pomeriggio, per un tour guidato alla scoperta di questa cavità nota fin dal XIX secolo. Le Grotte sono il sito coloniale più importante dell’intera regione, per la presenza di circa 2.500 esemplari di Miniottero, pipistrello dal caratteristico muso corto. Si trovano nella Riserva Naturale, 123 ettari di verde e quiete, da cui partono diversi percorsi a piedi o in mountain bike. Info e prenotazioni: cell. 389.1991683 – E-mail: [email protected] – www.onferno.it