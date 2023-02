Piscina a lume di candela o bagno di sole, ecco le proposte delle Terme per San Valentino

BOLOGNA – Scambiarsi un bacio sotto una cascata cristallina di acqua termale, immergersi nel tepore di una piscina di acqua preziosa, regalarsi finalmente del tempo per un massaggio rigenerante. Per la notte di San Valentino le Terme dell’Emilia-Romagna hanno proposte romantiche per tutti i gusti.

Dal Parmense alla Romagna si può organizzare la serata più romantica dell’anno, scegliendo fra tante possibilità: piscine termali con un flûte di bollicine, un buffet a bordo vasca o cene gourmet a lume di candela. Chi vuole sorprendere il proprio amore può anche prenotare una notte e godersi tanti trattamenti di benessere termale. La Festa degli Innamorati si trasformerà così nell’occasione per tornare a casa più in forma e più rilassati, grazie all’effetto benefico delle acque salsobromoiodiche e solfuree. Ecco le proposte in alcuni fra i migliori centri termali lungo la Via Emilia. Guida gratuita al Numero Verde 800.88.88.50. Tutti dettagli per la serata più dolce dell’anno sul sito: www.termemiliaromagna.it.

Festeggiare la notte di San Valentino in una calda piscina termale

Tutto quello che serve è un costume da bagno. Poi basterà soltanto lasciarsi avvolgere dai benefici dell’acqua termale. Per la Notte degli Innamorati molti centri termali offrono aperture straordinarie delle proprie piscine. A piacere si possono poi aggiungere altri trattamenti. Le Terme dell’Agriturismo a Monterenzio (Bologna), per esempio, propongono la piscina a lume di candela, coperta e scoperta (dalle 19.30 alle 0.30) insieme alla sauna e al bagno turco, (25 euro a persona). Volendo, si può aggiungere la cena a tema (in questo caso 59 euro a testa). A Bologna la sera del 14 febbraio le Terme di San Luca, accanto alla piscina a lume di candela (dalle 21.30 a mezzanotte), includono anche “Aufguss” (bagno di vapore) in sauna, scrub al miele in bagno turco e un light buffet a bordo piscina: 79 euro a coppia. A richiesta si può prenotare anche un massaggio, oppure uno scrub e un bagno di sole al Collagenium (in questo caso 129 euro in due, 140 euro se si sceglie il massaggio di coppia). Fra i boschi dell’Appennino, a Porretta Terme (Bo), ci si rilassa per un’intera serata (20.30-24) nella piscina di acqua salsobromoiodica (89 euro a coppia).

Sempre a Porretta Terme c’è anche l’opzione con piscina, benessere e cena allo Chalet delle Terme (costo 60 euro a persona). In Romagna fra le colline di Bertinoro (FC), il Grand Hotel Terme della Fratta Allegroitalia arricchisce la proposta delle piscine termali, saune, percorsi, cascate e bagno turco, aggiungendo una cena romantica tête à tête (140 euro a coppia) o un massaggio di coppia di 70 minuti (208 euro in due). La notte più dolce dell’anno in un albergo termale con tante coccole Chi vuole sorprendere il proprio amore può anche prenotare una notte in alcuni fra i più accoglienti alberghi termali e godersi tanti trattamenti benessere. Monticelli Terme, cittadina termale a 15 km da Parma, invita gli innamorati a celebrare il giorno di San Valentino all’Hotel delle Rose Terme & Wellness Spa con pensione completa. Per tutta la giornata c’è l’accesso libero alle piscine termali con sauna, bagno turco, idromassaggio e hydrobike, un massaggio di coppia con pietre calde e sosta nella grotta di sale (200 euro a persona).

Le Terme della Salvarola a Sassuolo (Mo), a due passi dal Museo Ferrari, propongono un’esperienza al cioccolato con l’offerta “Amore Goloso”. Si festeggia San Valentino pernottando (una notte), con prima colazione e passando una giornata nella grande Spa termale Balnea con varie piscine termali, sauna, bagno turco, percorsi e, dulcis in fundo, un massaggio alla mousse di cioccolato, accompagnato da una bevanda al cioccolato (220 euro a coppia.) Sulle colline lungo la Via Emilia, a Castel San Pietro Terme (Bo), l’Anusca Palace Hotel punta sull’eleganza dell’albergo, dotato di un raffinato centro benessere e di ogni confort (accappatoio, telo e ciabattine sono in dotazione), e su un’esclusiva cena gourmet per gli innamorati, inclusi vini in abbinamento ai piatti (299 euro in due).

Una proposta diversa, decisamente country, ma non per questo meno romantica, è quella delle Terme dell’Agriturismo a Monterenzio (Bo), dove si passa la notte in casali in collina (piscina termale, cena e pernottamento a 229 euro a coppia). Scendendo verso la Romagna, ecco Bagno di Romagna (FC), dove il Ròseo Euroterme Wellness Resort celebra il 14 febbraio con una cena a lume di candela, la grande piscina esterna aperta fino a mezzanotte, trattamentio di pensione completa (una notte), un massaggio rilassante, percorsi termali dal giorno di arrivo alla partenza (189 euro a persona). Anche il Grand Hotel Terme della Fratta Allegroitalia a Bertinoro (Fc) ha l’offerta con camera doppia comfort, colazione, cena di San Valentino e centro benessere (230 euro a coppia).

Ci sono anche una seduta yoga di coppia e un massaggio “Lomi Lomi” (che serve a stimolare i punti energetici del corpo e ristabilire l’energia vitale), nella proposta del Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula (FC), albergo 5 stelle in stile Deco. Il pacchetto “Coccole e Benessere” prevede due notti in camera matrimoniale (Superior o Deluxe con Terrazzo) con prima colazione, accesso alla Health Spa con piscine con acqua termale salso-bromo-iodica con estensione open air, Bagno romano alla lavanda, bagno turco termale, biosauna, sauna finlandese (due notti: 789 euro).