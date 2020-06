Tg Cinema, edizione del 24 giugno 2020

‘IL REGNO’, PRESENTATA LA COMMEDIA CON STEFANO FRESI

Medioevo e presente si incontrano ne ‘Il Regno’, il lungometraggio d’esordio di Francesco Fanuele, in arrivo il 26 giugno sulle principali piattaforme on demand. Presentata alla Casa del Cinema di Roma, la commedia vede come protagonista Stefano Fresi nel ruolo di Giacomo: un autista di autobus alle prese con la solitudine. La sua vita cambia quando il padre gli lascia in eredità un casale animato dagli usi e costumi del Medioevo. La pellicola è il viaggio del protagonista alla riscoperta di se stessi e alla scoperta di un mondo in cui non c’è spazio per la tecnologia. Completano il cast Max Tortora, Silvia D’Amico e Fotinì Peluso.

NETFLIX PRESENTA ‘HOMEMADE’: CORTI REALIZZATI IN LOCKDOWN

Paolo Sorrentino, Pablo Larrain e Kristen Stewart sono solo alcuni dei filmmaker che hanno preso parte al progetto Netflix ‘Homemade’, disponibile dal 30 giugno. Si tratta di una collezione di cortometraggi, realizzati durante la pandemia con attrezzature trovate a casa, in cui i registi raccontano storie personali spaziando da diari intimi della vita quotidiana dei filmmaker a brevi racconti di fantasia, offrendo una lente d’ingrandimento su come il lockdown abbia colpito diversi paesi e vite in tutto il mondo.

VITTORIO STORARO PREMIATO CON NASTRO D’ORO

Il Nastro d’oro della 74esima edizione dei Nastri d’argento va a Vittorio Storaro. Il riconoscimento del sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici italiani (Sngci) vuole omaggiare il numero uno della fotografia italiana nel mondo per siglare il suo primo mezzo secolo di grande cinema internazionale, a pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, il 24 giugno. Il premio si inserisce nel palmares dei Nastri, che saranno consegnati il 6 luglio al Museo MAXXI a Roma, in diretta tv in prima serata su Rai Movie.

STELLA PER GIANCARLO GIANNINI SULLA WALK OF FAME

Una stella sulla celebre Walk of Fame per Giancarlo Giannini. Il riconoscimento gli è stato conferito dalla Hollywood Chamber of Commerce, che ha annunciato la lista delle trentacinque star di cinema, televisione musica e entertainment che riceveranno questo merito. Prevista anche una stella alla memoria del grande Luciano Pavarotti. “Due nuove stelle italiane brillano sulla Hollywood Boulevard di Los Angeles che si aggiungono alle altre quattordici stelle tricolori che già ornano la celebre camminata”, ha commentato Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.