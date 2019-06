Olimpiadi 2026, la presentazione di Milano-Cortina

ROMA – La delegazione di Milano-Cortina ha terminato la presentazione della sua candidatura allo SwissTech Convention Center di Losanna, dove alle 18 sarà annunciata la sede che ospiterà i Giochi Olimpici invernali del 2026.

E’ stato mostrato al pubblico anche il video promozionale realizzato per l’occasione, lanciato da due star dello sport tricolore: Sofia Goggia e Michela Moioli, in un tripudio di applausi e bandiere sventolate.

L’Italia viene riletta in tutte le sue caratteristiche più note, specie agli stranieri. Un esempio? Siamo sì il Paese del Sole, ma anche della gioia. Famiglia, cibo, Storia, ma non solo. In Italia c’è tanto altro.

It's time for the #MilanoCortina2026 presentation.



The 2026 #WinterOlympics are looking for a new home. Who will take it?





— Olympic Channel (@olympicchannel) 24 giugno 2019