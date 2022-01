Colpo di Stato in Burkina Faso. “Arrestato il presidente”

ROMA – Il presidente del Burkina Faso Christian Roch Kaboré sarebbe stato tratto in arresto da militari ammutinati. A riferirlo sono fonti delle forze armate rilanciate da diversi media, tra i quali l’emittente Radio France Internationale (Rfi). Nelle prossime sarebbe attesa una comunicazione ufficiale in merito da parte dell’esercito. Kaborè si troverebbe in detenzione in una base militare. Un coprifuoco è stato introdotto dalle otto di sera alle cinque e 30 della mattina a seguito di sparatorie e proteste che hanno coinvolto ieri caserme dell’esercito nella capitale Ouagadougou. Secondo fonti concordanti citate dalla stampa locale, all’origine dei disordini c’è la richiesta di soldati e di ufficiali che siano rimossi i vertici militari e che siano garantiti più mezzi per combattere i gruppi ribelli di matrice islamista attivi nel centro e nel nord del Paese.

Bienvenue à Bobo Dioulasso. pic.twitter.com/SEmKymRAOj — SAUVONS LE BURKINA FASO (@sauvonslebf) January 22, 2022

Da stamani i militari in Burkina Faso hanno circondato la sede della tv di Stato Rtb, come riportano testate sia locali che internazionali. L’emittente Bbc, citando “molteplici fonti”, riferisce che i soldati autori del colpo di stato sono entrati all’interno degli studi televisivi prendendo il controllo dell’emittente, che al momento ha interrotto le dirette e si limita a mandare in onda delle repliche.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE: “DIALOGHIAMO”

“La nostra nazione sta attraversando tempi difficili. In questo preciso momento, dobbiamo salvaguardare le nostre conquiste democratiche. Invito coloro che hanno preso le armi a deporle negli interessi superiori della nazione. È attraverso il dialogo e l’ascolto che dobbiamo risolvere i nostri contrasti”. Così su Twitter il presidente del Burkina Faso Christian Roch Kaboré agli esponenti delle forze armate che questa mattina lo avrebbero tratto in arresto dopo un fine settimana di scontri e ammutinamenti, stando almeno a quanto affermato da fonti militari rilanciate dai media locali e internazionali. Il capo dello Stato non ha fornito informazioni rispetto alle sue attuali condizioni, quindi non ha confermato né smentito la detenzione.

Secondo Djakaridia Siribie, giornalista del quotidiano locale Sidwaya ascoltato dall’agenzia Dire, i militari avrebbero circondato la sede dell’emittente statale Rtb nella capitale mentre sempre a Ouagadougou sarebbero in corso anche manifestazioni a favore dell’intervento dei militari. Non mancherebbero del resto anche smentite dell’arresto di Kaboré, che secondo alcuni sarebbe protetto dalla polizia nazionale. Sulla situazione nel Paese è intervenuta anche la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas/Cedao). In un comunicato l’organismo multilaterale ha detto che il “tentativo di golpe” è “estremamente grave” e che “non sarà tollerato in conformità con le leggi vigenti”. I militari sono ritenuti dall’Ecowas “responsabili dell’incolumità fisica” del presidente” e sono stati anche esortati a “tornare nelle caserme e ad adottare una postura repubblicana, privilegiando il dialogo”.



Vari giornalisti sui social network riferiscono che a breve è attesa da parte dei vertici delle Forze armate la lettura di un comunicato per aggiornare la popolazione su quanto sta avvenendo nel Paese. Sabato scorso sono iniziati disordini in diverse caserme del Paese per invocare le dimissioni dell’attuale governo, accusato di incapacità nel gestire la minaccia dei gruppi armati ribelli nel Paese del Sahel. Stamani, il presidente Christian Roch Kaboré, il presidente del Parlamento Alassane Sakande Bala e il primo ministro Lassina Zerbo sono stati tratti agli arresti dai militari ribelli e portati in una prigione militare di Ougadougu. Sul web circolano immagini dell’auto presidenziale crivellata di colpi d’arma da fuoco.

Ieri sera il governo del presidente Christian Roch Kaboré ha ammesso che si sono verificate sparatorie, smentendo però “una presa del potere da parte dell’esercito”. In un decreto, citato dal portale Burkina 24, si stabilisce che il coprifuoco resterà in vigore “fino a nuovo ordine” e “in tutto il territorio nazionale”.

Disposta anche la chiusura delle scuole per oggi e domani. I disordini nelle caserme sono stati segnalati a partire dalla notte tra sabato e domenica in diverse caserme, sia a Kaya e a Ouahigouya, nel nord del Paese, che a Ouagadougou, in particolare nella base aerea e in quella di Sangoulé Lamizana. Nella capitale si erano verificati momenti di tensione e anche scontri, con l’utilizzo di gas lacrimogeni da parte della polizia, durante un corteo di protesta organizzato dal movimento Sauvons le Burkina per denunciare l’insicurezza diffusa. Alla vigilia, la manifestazione era stata vietata dal Comune della capitale, che aveva ricordato come in occasione di una precedente iniziativa di protesta a novembre erano rimaste ferite almeno dieci persone. Secondo le Nazioni Unite, negli ultimi anni incursioni di gruppi armati legati anche ad Al Qaida o allo Stato islamico hanno provocato migliaia di morti e costretto alla fuga circa un milione e 500mila persone. In appena due settimane, a dicembre, il numero dei nuovi sfollati era stato di quasi 12mila.