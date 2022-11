Noemi e quella foto di 4 anni fa con Michelle Hunziker: “Mi sono sentita ferita”

BOLOGNA – Quella foto proprio non le andò giù. E la fece sprofondare in una crisi personale complicata. Così la cantante Noemi, nei giorni scorsi, ha raccontato la tempesta emotiva che l’ha colpita quando, nel 2018, venne immortalata sul palco di Sanremo a fianco di una magrissima e ‘bellissima’ Michelle Hunzkier. Lei, invece, bella e raggiante, era lievemente in sovrappeso, o almeno questo è il modo in cui lei si vedeva in quel momento. “Mi sono sentita ferita, messa in discussione come donna“, ha detto durante un’intervista andata in onda nella puntata di Belve, su Rai Due, del 22 novembre. La domanda di Francesca Fagnani riguardava il momento in cui “hai toccato il fondo”. Noemi ha risposto ricordando questo momento. “Quella sera ho pianto, in quella foto ho sentito tutta la mia sofferenza. Là ho percepito per la prima volta il mio malessere”. È proprio per questo che da quel momento è partita per un percorso di cambiamento personale, a partire proprio dal suo aspetto fisico, sfociato in una rinascita che poi si è vista negli anni successivi.

“ALLORA IL BODY SHAMING NON ANDAVA DI MODA”

Il malessere di cui parla Noemi scaturì da una foto, un meme per la verità, che venne fatto girare sui social in occasione di Sanremo 2018, quando ad affiancare il conduttore Claudio Baglioni c’era Michelle Hunziker. Una delle sere in cui si esibì Noemi, la cantante indossava un vestito nero molto simile ad un abito sfoggiato da Michelle Hunziker, molto scollato davanti. Ecco, da casa venne realizzato un collage con i due look e ci inserirono una battuta scherzosa, che però la ferì profondamente: la scritta era “Quando lo ordini su ‘Wish’ vs. Quando ti arriva a casa”. Noemi ha usato la parola ‘body shaming‘, aggiungendo che “si vede che allora non era di moda“.

Noemi ha quindi raccontato, durante l’intervista a Belve, il percorso di cambiamento che ha intrapreso, partendo dalla decisione di rimodellare il suo corpo, visto che non si riconosceva nell’immagine pubblica acquisita nei primi anni di carriera. Il cambiamento è sotto gli occhi di tutti.

