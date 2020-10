Tg Scuola, edizione del 23 ottobre 2020

– TORNANO LE ‘CODING GIRLS’: LE RAGAZZE CHE PROGRAMMANO IL FUTURO

La pandemia non ha frenato la voglia di immaginare un nuovo futuro, più inclusivo e a misura di donna. È tornato, per la settima volta, ‘Coding Girls’, il programma ideato dalla Fondazione Mondo Digitale per sostenere la parità di genere nei settori della scienza e della tecnologia e per incentivare la partecipazione delle giovani donne al mercato del lavoro. L’iniziativa coinvolgerà 15mila studentesse di 24 città italiane per sensibilizzare le giovani donne sull’importanza del loro contributo per la crescita economica e sostenibile del paese. Attraverso un’alleanza collaborativa che coinvolge la Missione Diplomatica USA in Italia, l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, la Compagnia di San Paolo, Microsoft, Eni e una rete di 32 partner accademici, le Coding Girls potranno partecipare a competizioni tra le scuole, sessioni di orientamento con tutor universitari e incontri motivazionali con role model.

– SCUOLA, PREMIATI ONLINE I VINCITORI DI ‘CREI-AMO L’IMPRESA’

L’istituto ‘Fermo Corni’ di Modena ha vinto l’edizione 2019-20 del progetto ‘Crei-amo l’impresa!’, promosso dai Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e dall’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con l’Associazione Giovani per l’Unesco. L’iniziativa, giunta alla ventesima edizione, ha coinvolto negli anni circa 2.600 studenti. Durante la finale, che si è svolta online, una trentina di studenti di quattro istituti secondari superiori dell’Emilia-Romagna ha presentato i progetti d’impresa a cui hanno lavorato insieme ai docenti e ai giovani imprenditori nel ruolo di business angel.

– SCUOLA DIGITALE: L’ITALIA FA IL PIENO DI PREMI EUROPEI ETWINNING

Record di vittorie per i docenti italiani ai Premi europei eTwinning 2020, la community europea di docenti parte delle piattaforme ufficiali di scambio del Programma Erasmus+, nata su iniziativa della Commissione europea nel 2005 e arrivata oggi a contare oltre 800mila insegnanti iscritti in 44 Paesi. I progetti premiati sono stati 11, con 16 docenti italiani coinvolti, che insieme alle loro classi hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento europeo per il lavoro svolto in eTwinning.

– ACCADEMIA DI VIDEOMAKING, AL VIA LA SECONDA EDIZIONE

È stato il regista Giorgio Diritti l’ospite d’eccezione dell’incontro d’inaugurazione della seconda edizione dell’Accademia di VideoMaking alla Cineteca di Bologna. Condotta da Simone Fratini, media educator, la conversazione con il regista ha scandagliato molti aspetti pratici del suo lavoro, per raccontare ai giovani tutti i segreti della professione. Accademia di VideoMaking è un progetto dedicato alla scuola, che intende spingere docenti e giovani a entrare nel linguaggio e nel mondo della produzione del cinema. attraverso quattro fasi principali. Formazione introduttiva iniziale, lezioni di produzione e un concorso di cortometraggi al quale potranno partecipare ragazzi e ragazze.