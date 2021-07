São Paulo holds first test event of economic recovery

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – The city of Santos, on the coast of the state of São Paulo, hosted the first test event of economic recovery this Wednesday and Thursday. Expo Retomada 2021 followed all safety protocols for covid-19, developed in partnership with Hospital das Clínicas, and will serve as a model for a safe recovery of events in the state.

In addition to the mandatory use of masks, all visitors, speakers and staff took the quick test for Covid-19 and could only enter after the negative result. The accreditation was made online and access to the site was made by QR code, to avoid physical contact. Aisles were also planned wider than usual to allow for greater physical distancing.

Expo Retomada brings together the main entities and companies in the business events segment and discusses the challenges of the sector in the post-pandemic. According to the Brazilian Union of Fairs and Business Events (Ubrafe), Brazil held, until 2019, more than 2,000 events in 52 areas of the economy. The estimate is that the industry moved about R$ 1 trillion.

After the event, participants will be monitored daily by agents of the municipal and state health departments for two weeks, via messages or calls.

This is the first of 30 test-events announced by Governor João Dória in a press conference on July 7th. The next ones are related to the creative economy, business, social and sporting events.

EXPO RETOMADA 2021, UNA FIERA-TEST PER IL POST-PANDEMIA IN BRASILE

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Un evento pubblico che ha seguito tutti protocolli di sicurezza contro il contagio da Covid-19, organizzato in partnership con un ospedale locale, l’Hospital das Clinicas, che vuole servire da modello per la ripresa degli eventi in presenza nello Stato di San Paolo. È Expo Retomada 2021, che si è tenuto in settimana nella città di Santos, sul litorale paulista.

Oltre all’utilizzo obbligatorio della mascherina durante la permanenza nella struttura che ha ospitato l’evento, tutti i visitatori, i relatori e i membri dello staff hanno potuto accedere alla manifestazione dimostrando di aver fatto un test diagnostico per il Covid-19 risultato negativo. L’accreditamento andava fatto online e l’accesso ai locali dell’iniziativa era tramite Qr Code, per ridurre i contatti fisici. Anche i corridoi sono stati allestiti in modo tale da essere più larghi del solito e da garantire così maggior distanziamento fisico.



Expo Retomada riunisce le principali entità e imprese del comparto delle fiere business e quest’anno ha messo al centro il dibattito sulle modalità di ripresa post-pandemia. Stando ai dati dell’União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (Ubrafe), il Brasile, al 2019, realizzava oltre 2mila eventi per 52 settori dell’economia. Le stime indicano che questa industria movimentava circa mille miliardi di reais all’anno, circa 164 miliardi di euro. Dopo l’evento, i partecipanti saranno monitorati quotidianamente per due settimane, tramite messaggi o chiamate, dallo staff sanitario sia del municipio di Santos che dello Stato di San Paolo.



Questo è il primo di 30 eventi-test annunciati dal governatore João Dória in una conferenza stampa a inizio del mese. Le prossime iniziative previste si concentreranno sul settore della creatività, le imprese e gli eventi sociali e sportivi.

SÃO PAULO REALIZA PRIMEIRO EVENTO-TESTE DA RETOMADA ECONÔMICA

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – A cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, recebeu o primeiro evento-teste da retomada econômica nesta quarta e quinta-feira. A Expo Retomada 2021 seguiu todos os protocolos de segurança para a covid-19 , elaborado em parceria com o Hospital das Clínicas, e servirá de modelo para uma retomada segura dos eventos no estado.

Além do uso obrigatório de máscara durante toda a permanência no espaço, todos os visitantes, palestrantes e equipes de montagem fizeram o teste rápido para Covid-19 e só puderam entrar após o resultado negativo. O credenciamento foi feito on-line e o acesso ao local se deu por QR code, para evitar contato físico. Os corretores também foram planejados mais largos do que o habitual para permitir maior distanciamento físico.

A Expo Retomada reúne as principais entidades e empresas do segmento de feiras de negócios e discute os desafios do setor no pós-pandemia. Segundo a União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (Ubrafe), o Brasil realizava, até 2019, mais de 2 mil eventos em 52 áreas da economia. A estimativa é que a indústria movimentava cerca de R$ 1 trilhão.

Após a feira, os participantes serão monitorados diariamente por agentes das secretarias de Saúde municipal e estadual durante duas semanas, por mensagens de texto ou ligações.

Este é o primeiro dos 30 eventos-testes anunciados pelo governador João Dória em coletiva de imprensa no dia 7 de julho. Os próximos estão relacionados à economia criativa, negócios, eventos sociais e esportivos.