Gualtieri: “Da operazione Fca lo Stato guadagna 150 milioni”

ROMA – “Abbiamo ricevuto una richiesta ma non è stata ancora finalizzata”. In “questa garanzia sul prestito lo stato tecnicamente non da’ un euro anzi guadagna. Se si finalizzasse, come immagino avverà e auspico questa operazione, guadagnerebbe 150 milioni”. Lo dice il ministro dell’economia Roberto Gualtieri nel corso di una diretta facebook, intervistato da Mattia Santori del movimento delle sardine. “Per i grandi prestiti- spiega Gualtieri- c’e’ la possibilita’ di rafforzare le garanzie e chiedere delle condizioni aggiuntive, e noi intendiamo esercitare questa possibilità nel modo piu’ efficace”. C’e “una interlocuzione informale e questa garanzia sara’ legata a condizioni molto stringenti sugli investimenti programmati e rafforzati, il no a ogni delocalizzazione produttiva. Un insieme che è giusto governo richieda quando da’ una garanzia”.

