De Luca dopo il video di Grillo: “Parole del profeta dei Cinquestelle sconvolgono, chieda scusa”

NAPOLI – “Non avrei mai immaginato di ascoltare le parole del profeta delle 5 stelle in un video che ha sconvolto tanti. Credo che dobbiamo dimostrare che c’è differenza tra le persone civili e chi ha diffuso un clima di violenza e arroganza nel nostro Paese. Quel signore che ha pubblicato quel video dovrebbe chiedere scusa a tanti padri e figli la cui dignità è stata calpestata“. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Grillo – aggiunge – è responsabile di aver fatto morire qualsiasi speranza di rinnovamento nel nostro Paese. Non ho ascoltato parole di scuse per le centinaia di persone la cui dignità è stata calpestata per un avviso di garanzia su cose banali, non gravi”.



